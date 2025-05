Retten stopper kopimedisiner

Legemiddelselskapet Novo Nordisk har vunnet en viktig juridisk seier i USA, skriver CNBC. En føderal dommer i Texas avviste torsdag et krav fra en gruppe apotek som ønsket å fortsette produksjonen av kopier av de populære medisinene Wegovy og Ozempic.

Under pandemien og i kjølvannet av den eksplosive etterspørselen etter vektnedgangsmedisinene, har mange pasienter og helsetjenester tydd til disse billigere alternativene. Disse såkalte «compounding pharmacies» lager skreddersydde medisiner uten FDA-godkjenning, noe som har skapt bekymring for pasientsikkerheten.

FDA og legemiddelgigantene slår hardt ned

– Vi er fornøyde med at retten har støttet FDAs beslutning. Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet, uttalte Steve Benz, juridisk direktør i Novo Nordisk. Han viser til at selskapet har tatt rettslige skritt i over 100 saker i 32 delstater for å stanse uautoriserte semaglutid-produkter.

Kjennelsen gir FDA umiddelbar rett til å gripe inn mot apotek som lager kopier til enkeltpasienter, og fra 22. mai også mot apotek som produserer disse.

Beslutningen er den andre juridiske seieren for Novo Nordisk på kort tid. Også Eli Lilly, produsent av Zepbound og Mounjaro, har fått støtte i lignende saker.