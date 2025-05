– Fikk ikke lov til å snakke under Trump

Tidligere direktør for den offentlige forskningsorganisasjonen National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, fortalte i et intervju med CBS News ’ «60 Minutes» at han pensjonerte seg i forrige måned fordi stillingen hans ble «uutholdelig» under Trump-administrasjonen, melder Axios.

«Vi fikk ikke lov til å snakke – verken i vitenskapelige møter eller offentlige sammenhenger,» uttalte Collins, som forklarte at nye restriksjoner ble pålagt «nesten umiddelbart» etter at president Trump ble innsatt.

«Det ble gitt beskjed om at man ikke fikk starte noen nye prosjekter,» sa Collins.

I tillegg ble muligheten til å bestille forsyninger stanset.

«Til slutt åpnet de for bestillinger igjen, men med en beløpsgrense på 1 dollar. Det er ikke mye man får for 1 dollar,» sa Collins.

Den tidligere direktøren kommenterte også rapporter om et budsjettutkast som foreslår å redusere NIH-budsjettet med over 40 prosent og kutte antall institutter fra 27 til åtte, inkludert nedleggelse av Institutes on Nursing Research og Minority Health.

1,8 milliarder dollar i besparelser

Videre påpekte han avkastningen fra tidligere NIH-midler.

«Hver dollar NIH delte ut i 2024 er beregnet å ha gitt 2,46 dollar i avkastning i løpet av et år. Det er en ganske god investering,» sa Collins.

Fra den andre siden sier helseminister Robert F. Kennedy jr. at omstruktureringen av helsemyndighetene vil spare skattebetalerne for 1,8 milliarder dollar og redusere feiladministrasjon, ifølge Axios.

Den nye NIH-direktøren, Jay Bhattacharya, uttalte under sin høring i Senatet at han vil «etablere en kultur for respekt for ytringsfrihet innen vitenskap og vitenskapelig uenighet» ved NIH.