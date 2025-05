Skivebom om sykehuspris

I innlegget Stans det vanvittige sykehusprosjektet hevder tankesmien Juniorgruppen at kostnadene til byggeprosjektene Nye Rikshospitalet og Nye Aker vil ha en «usikker kostnadsramme» på nær 100 milliarder kroner.

Med all utdanning og erfaring Juniorgruppen innehar, burde det være kompetanse nok til å innhente korrekte tall om nevnte utbyggingsprosjekter. 100 milliarder fremstår som tatt ut av lufta og «svært usikkert». Her bidrar de dessverre med å spre feilinformasjon.

I Forprosjektets rapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, datert 14. oktober 2022, fremkommer det et samlet kostnadsnivå for basiskostnader på 30,8 milliarder kroner, P50 på 34,5 milliarder og P85 40,3 milliarder.

I Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter, datert 25. oktober 2024, finner jeg det siste oppdaterte kostnadsestimatet for nevnte bygg. Nye Aker sykehus har en sluttprognose på 21,5 milliarder og Nye Rikshospitalet 21,6 milliarder – en total sluttprognose på 43,1 milliarder kroner (kroneverdi ved utgangen av 2023).

For helhetens skyld kan vi ta med nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet med en sluttprognose på 6,1 milliarder kroner og ny sikkerhetspsykiatri på 2 milliarder. Med hele byggeporteføljen til HSØ sitter vi med en sluttprognose på 51,2 milliarder kroner.

Dette må anses som grov skivebom. Før Juniorgruppen etterspør kompetanse om økonomi, bør de redegjøre for hvordan de har kalkulert seg frem til en kostnadssmell på nesten 2,5 ganger estimert sluttprognose.

Håvard Njå

Overlege, Gjøvik