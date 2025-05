Holder igjen investeringer

Pfizer-sjef Albert Bourla sier at selskapet utsetter større investeringer i produksjon og forskning i USA. Årsaken er usikkerhet rundt president Donald Trumps planlagte toll på legemidler, skriver CNBS.

«Hvis jeg vet at det ikke blir toll, kan vi gjøre store investeringer i USA,» sa Bourla under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag. Han la til at Pfizer ønsker klarhet for å kunne satse mer.

Bourla peker også på at endringer i skattepolitikken, som innføringen av en global minimumsskatt på 15 prosent, ikke nødvendigvis gjør USA mer attraktivt uten ytterligere insentiver.

Holder fast på prognosene

Pfizer endret ikke sine resultatforventninger for året, men understreker at dagens prognoser ikke inkluderer eventuelle nye tollkostnader. Likevel har selskapet allerede regnet inn rundt 150 millioner dollar i kostnader knyttet til eksisterende tollsatser.

Samtidig understreket Pfizer at de fortsatt venter å nå øvre del av sitt guidede resultatområde for året, selv med de ekstra kostnadene.