Helsekjempe faller etter resultatvarsel

Legemiddelselskapet Eli Lilly & Co, som konkurrerer med blant andre Novo Nordisk i utviklingen av slankemedisiner, har lagt frem et resultatvarsel der de melder om svakere utsikter for helåret med henvisning til høye forskningskostnader.

Aksjen faller om lag 5 prosent i førhandelen på Wall Street torsdag ettermiddag.

I første kvartal presterte Eli Lilly i tråd med analytikernes forventninger, et resultat som skuffet investorer som hadde håpet på mer eksplosiv vekst. I tillegg meldte CVS Health torsdag at det har inngått en avtale som gjør Novo Nordisk sin slankemedisin billigere i helseforsikringer, noe som kan påvirke Eli Lillys fremtidige salg.

Selskapet nedjusterte estimatene for justert resultat til mellom 20,78 og 22,28 dollar pr. aksje, ned fra tidligere 22,50 til 24 dollar. Ifølge selskapet skyldes nedjusteringen økte kostnader til pågående forskning samt utviklingen av nye produkter.

Den nye guidingen er basert på det nåværende handelsklimaet, opplyser selskapet, og tar ikke til betraktning fremtidige utfordringer knyttet til Donald Trumps tollsatser. Trump skal blant annet ha vurdert å innføre egne tollsatser på legemiddelselskaper, skriver Bloomberg torsdag.

Guidingen for helåret når det kommer til salgsinntekter blir opprettholdt, der selskapet venter salgsinntekter et sted mellom 58 milliarder dollar og 61 milliarder dollar.