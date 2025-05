Vil skvise legemiddelprodusenter

President Donald Trump foreslår å kutte legemiddelprisene i Medicaid for å finansiere skatteletter.

Trump har bedt republikanerne i Representantenes hus om å pålegge Medicaid-programmet å betale de laveste prisene som tilbys i utlandet for reseptbelagte legemidler. Forslaget kom som en del av forhandlingene om hvordan man skal redusere offentlige utgifter med flere hundre milliarder dollar for å finansiere skattekutt, skriver Bloomberg.

– Dette er det første offentlige tegnet på at Trump vender tilbake til et tema fra sin første presidentperiode, nemlig at USA betaler for mye for legemidler sammenlignet med andre land, sier en kilde nær Det hvite hus.

Tidligere har slike tiltak vært rettet mot Medicare, men nå er fokuset på Medicaid, som dekker lavinntektsgrupper og personer med funksjonsnedsettelser.

Forslaget kan potensielt avlaste en betent diskusjon blant republikanerne: om man skal kutte Medicaid-dekning for millioner av lavinntektsamerikanere.

Lobby-kollisjon

Men tiltaket setter Trump på kollisjonskurs med en mektig lobby. Legemiddelindustrien har lenge motarbeidet alle forsøk på å presse ned prisene i offentlige programmer. USAs helseminister Robert F. Kennedy er heller ikke særlig godt likt av legemiddel-lobbyen.

– Myndighetenes prisfastsettelse i enhver form er dårlig for amerikanske pasienter, sier PhRMA-talsperson Alex Schriver.

– Lovgiverne bør fokusere på å forbedre det amerikanske systemet, ikke importere mislykkede modeller fra utlandet, ifølge Schriver.

HELSEMINISTER: Robert F. Kennedy er ikke blant favorittene til legemiddel-lobbyen. FOTO: EMILY ELCONIN

Eksperter er skeptiske til hvor mye innsparing forslaget kan gi. Medicaid får allerede en fast rabatt på det laveste prisnivået i det private markedet i USA.

– Vanskelig å oppnå

– Det ville være veldig vanskelig å oppnå store budsjettbesparelser fra Medicaid-legemiddelutgifter i den størrelsesordenen vi snakker om, sier økonomipolitisk ekspert Benedic Ippolito.

Ifølge Kristi Martin, tidligere tjenesteperson i Centers for Medicare and Medicaid Services, betaler Medicaid allerede svært gunstige priser:

– Det er all grunn til å tro at Medicaid får en utrolig god pris for de fleste legemidler, ifølge Martin.

Lovforslaget er fortsatt i en tidlig fase, og prosessen med å utforme og budsjettanalysere det i tide til en større reformpakke i sommer anses som svært krevende.