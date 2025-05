Novo Nordisk meldte onsdag om et resultat etter skatt på 29 milliarder danske kroner (4,4 milliarder dollar) i første kvartal 2025, godt over LSEG-konsensus på 27,8 milliarder danske kroner.

I første kvartal 2024 kom resultatet inn på 25,4 milliarder danske kroner.

Driftsresultatet gikk fra 31,8 til 38,8 milliarder danske kroner, etter at netto driftsinntekter steg fra 65,3 til 78,1 milliarder danske kroner.

SALGSSVIKT: For slankemedisinen Wegovy. Foto: Bloomberg

Salget av diabetesmedisinen Ozempic beløp seg til 32,7 milliarder danske kroner, og kom dermed inn godt over konsensus på 31,6 milliarder danske kroner. Salget av slankemedisinen Wegovy på 17,4 milliarder danske kroner var derimot godt under ventede 18,7 milliarder danske kroner.

Investorene reagerer med å sende aksjen opp 6 prosent i København i 11.30-tiden onsdag. Så langt i år snakker vi likevel om et kursfall på 25 prosent, inklusive en knekk etter at den amerikanske rivalen Eli Lilly i april meldte om oppnådde mål i en avgjørende studie for deres eksperimentelle slankepille – og dermed er ett steg nærmere lansering.

Kutter i guidingen

Kursoppgangen kommer til tross for at den danske legemiddelgiganten kutter i 2025-guidingen.

Topplinjeveksten senkes fra 16-24 prosent til 13-21 prosent og veksten i driftsresultatet fra 19-27 prosent til 16-24 prosent. Netto finanskostnader blir revidert fra minus 9 milliarder til pluss 0,9 milliarder danske kroner og fri kontantstrøm fra 57-85 milliarder til 56-66 milliarder danske kroner (alle tall i lokal valuta).

Driftsinvesteringer (capex) guides fortsatt til 65 milliarder og avskrivninger til 17 milliarder danske kroner.

DNB Markets bemerker i en oppdatering at den oppdaterte guidingen peker mot en opptrapping av volumer for Wegovy i og utenfor USA, og hadde ventet seg et kursfall for Novo Nordisk fra start i onsdagens handel.

«Copycats» i USA

Novo Nordisk-sjef Lars Fruergaard Jørgensen forklarer den nye guidingen med lavere enn planlagt penetrasjon for selskapets merkevarebeskyttede GLP-1-produkter, og spesielt Wegovy.

– Dette påvirkes av den raske veksten i bruken av apotekfremstilte versjoner i USA. Vi jobber aktivt med å forhindre ulovlig og utrygg apotekfremstilling, og samtidig med å utvide pasienters tilgang til våre GLP-1-behandlinger, sier han i en kommentar.

Ellers uttrykker konsernsjefen tilfredshet med å ha fullført den siste avgjørende studien for neste generasjons fedmebehandling CagriSema, og med å ha søkt om USA-godkjenning for såkalt «oral semaglutid», som kan bli den første GLP-1-behandlingen mot fedme i pilleform.

GLP-1-behandlinger etterligner eller forsterker effekten av hormonet GLP-1, som naturlig skilles ut i tarmen etter måltider.