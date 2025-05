ContextVision er et medisinteknologisk selskap som spesialiserer seg innen bildeanalyse og kunstig intelligens. Onsdag offentliggjorde selskapet tall for første kvartal – et kvartal som konsernsjef Gerald Pötzsch beskriver som hendelsesrikt fra mange perspektiver.

– Globale makroøkonomiske forhold skaper fortsatt usikkerhet i markedet, i kombinasjon med en ugunstig sesong for oss. Til tross for dette står vi fast ved vår langsiktige strategi, fastslår ContextVision-sjefen.

Omsetningen i første kvartal var 26,3 millioner svenske kroner. Det var en nedgang på 24 prosent sammenlignet med første kvartal 2024.

ContextVision (Mill. SEK) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 26,3 34,7 Driftsresultat −3,1 11,0 Resultat før skatt −3,1 10,9 Resultat etter skatt −3,1 8,6



Valuta og sesongvariasjoner

Pötzsch viser til nye partnerskap innen datakvalitet, rekordstor interesse fra både eksisterende og potensielle kunder innen bildekvalitet, og økende fokus på å utvide inntektsstrømmene fra tjenester.

Onsdag falt aksjekursen kraftig. Ved 11.30-tiden var kursen ned omtrent 18 prosent.

ContextVision-sjefen viser til at nedgangen i omsetning hovedsakelig skyldes valutakurseffekter, sesongmessige svingninger hos enkelte store kunder, og en mindre gunstig sammensetning av ultralydkunder.

I tillegg til omsetningsnedgangen falt resultatet til minus 3,1 millioner kroner.

– Nedgangen i lønnsomhet skyldes hovedsakelig økte investeringer og valutakurseffekter, ettersom den svenske kronen styrket seg mot både euro og amerikanske dollar. Investeringene relaterer seg til datakvalitet og oppstarten av en klinisk studie, inkludert innfasing av nye partnere og investeringer i maskinvare, IT og tilhørende utstyr, sier Pötzsch.

Ved utgangen av kvartalet var kontantbeholdningen 71 millioner kroner, mot 65 millioner kroner på samme tid i fjor.

Partnerskap og konferanse

Ifølge Pötzsch er planen å styrke tilbudet innen bilde- og datakvalitet.

– I løpet av kvartalet inngikk vi et partnerskap med University of Washington for å starte klinisk forskning med mål om å utvikle AI-baserte løsninger for organspesifikk datatolkning, sier han.

ContextVision-sjefen viser også til et samarbeid med University of Waterloo sitt LITMUS-laboratorium og InPhase Solutions.

– Disse samarbeidene styrker våre tekniske og kliniske evner til å utvikle digitale biomarkører for tidlig oppdagelse og overvåking av leversykdommer, sier Pötzsch, som også viser til rekordmange kundemøter og fornyelse av avtaler på Den europeiske radiologikongressen (ECR) i Wien i februar.