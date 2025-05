Forretningsklimaet i Kina forblir imidlertid usikkert. I USA førte både direkte innsats og partnersamarbeid til at Gentian fikk over ti nye kunder i første kvartal 2025, drevet av økt etterspørsel og videre adopsjon etter publiseringen av de nye, gunstige KDIGO-retningslinjene for testing av Cystatin C i 2024.

MILLIARDMARKED: Gentian-teknologien er ikke synlig for pasientene i dag, men benyttes på sykehus og laboratorier som Fürst, som analyserer prøver i massevis. Foto: Anders Horntvedt

Startet i 2001

Selskapet ble startet av brødrene Erling og Bård Sundrehagen i 2001. De jobbet sammen ved etableringen av Axis, som senere ble til Axis-Shield, og så ble kjøpt opp av Abbott.

Gentian-teknologien er ikke synlig for pasientene i dag, men benyttes på sykehus og laboratorier som Fürst, som analyserer prøver i massevis.

Der inngår den som komponent i medisinsk laboratorieutstyr fra selskaper som Beckman Coulter, Siemens eller andre store integratorer av medisinsk teknologi.

I Gentian har Vatne selskap av Tor Andenæs med familie gjennom holdingselskapet Kvantia. Andenæs-familien var nest største aksjonær med 11,7 prosent ved utgangen av første kvartal. Deretter følger Carpe Diem Afseth med John Afseth i spissen. Han sitter på 4,7 prosent.

Rasmussengruppen eier 5,2 prosent gjennom Portia, Viola og Cressida, Johan Henrik Krefting eier 1,9 prosent, Øyvin Brøymer eier 1,7 prosent gjennom Intertrade Shipping.

STOR EIER: Øyvin Anders Brøymer. Foto: Arendal Fossekompani

– Sentrale vekstdrivere

Ifølge kvartalsrapporten retter Gentian seg mot sykdomsgrupper som representerer et totalt adresserbart marked på rundt 6,1 milliarder amerikanske dollar globalt, med en estimert årlig vekst på 5 til 10 prosent de neste fire til seks årene.

«På makronivå er sentrale vekstdrivere en voksende og aldrende befolkning, som bidrar til økning i både kroniske og infeksjonssykdommer globalt», heter det.

De spesifikke segmentene Gentians produkter retter seg mot, utgjør et totalt tjenestebart marked på 1,8 milliarder dollar (2022), med en estimert årlig vekst i tråd med det totaladresserbare markedet.

Totalt sikter Gentian mot en markedsandel på 15–20 prosent for sin produktportefølje som tilbys gjennom kommersielle partnere.

Bruttomarginen rapporteres til 64 prosent av salgsinntektene i første kvartal 2025.