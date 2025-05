Naivt om gigantsykehus

Vi takker Håvard Njå for kommentarene til vår artikkel vedrørende prosjektplanene for Oslo Universitetssykehus. Det ser dessverre ut til at Njå har oversett hovedpoenget, nemlig at flere styremedlemmer klart har uttrykt sin bekymring for en økonomi ute av kontroll, og likevel gir sin tilslutning til et prosjekt der man har nektet å utrede alternativet.

Så til tallene, der vi tar utgangspunkt i vedtatt budsjett fra 2022 på 36 milliarder kroner. Allerede her er det innkalkulert kun 50 prosent sjanse for at budsjettet holder. Dessuten er en rekke kostnader holdt utenfor dette budsjettet. Det gjelder blant annet avdelinger for patologi, rettsmedisin og transfusjonsmedisin, Oslo myelomatosesenter, AMK-sentral, kjøkken, nødvendig tomteutvidelse, utbygging av lokaler for administrasjon, forskning og laboratoriefag samt andel av Livsvitenskapsbygget.

Med disse kostnadene, som burde vært tatt inn i budsjettet, er det korrekte budsjettet estimert til cirka 60 milliarder kroner, korrigert for prisøkning cirka 70 milliarder. På toppen av det hele kommer erfaringene fra store budsjettsprekker i offentlige byggeprosjekter.

Det er dermed åpenbart at totalkostnadene vil bli langt høyere enn budsjettert. Det sier seg selv at ingen kan vite nøyaktig hva den endelige kostnaden vil bli, men det er heller ikke poenget. Uansett er dette definitivt ikke «bom» fra vår side, langt mindre en «skivebom». Derimot fremstår det ganske naivt å sluke rått de tallene som ligger i den offentlige budsjetteringen. Vi håper at vi nå får en offentlig debatt om disse forholdene.

Johnny Aasen

Johnny Almvang

Aasmund Berner

Søren E. Borg

Dag Bratlid

Tom Gerner

Joe Heidenreich

Knut Mugaas

Sverre Mæhlum

Stein Schjølberg

Odd G. Skagestad

Wojciech Strzekcki

Trond B. Svendsen

Gunnar Sælid

Medlemmer av tankesmien Juniogruppa