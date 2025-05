Mener Trumps pristak på medisiner er sykt

Mandag signerte president Donald Trump en presidentordre som instruerer farmaindustrien til å kutte prisene på reseptbelagte medisiner. Selskaper som ikke følger opp trues med statlige sanksjoner.

Dette er det samme som priskontroll, ettersom ordren ikke er begrenset til statlige programmer, advarer Michael Cannon, direktør for helsepolitiske studier ved Washington-tenketanken Cato Institute.

«Vi har sett regjeringens priskontroll på boliger. Vi kaller det husleiekontroll, og det skaper mangel. Vi har sett det på mat. Vi kaller dem pristak, og de skaper mangel», sier Cannon til Fox News.

– Totalt feilslått

Cannon viser videre til statlige vedtak om pristak etter store naturkatastrofer, som er innført for å hindre at bedrifter utnytter krisene til ekstra prispåslag. Også disse har ført til mangel på varer, ifølge Cannon.

«Så det er hva vi må vente at priskontrollen skaper når det utvides til farmasøytiske produkter. Når du har et bindende pristak vil du få mangel, og dette er en total feilslått ting», advarer han.

Fox News lister opp mange eksempler på at amerikanske statlige pristak og priskontroller har slått feil. Et grelt eksempel er fra daværende president Richard Nixons forsøk på å styre priser og lønninger med sine pristakbeslutninger tidlig på 1970-tallet. Dette bidro trolig til mangel på drivstoff og andre varer i USA.

Tilsvarende innførte flere delstater tiltak for å hindre overprising under covidpandemien. Michigan satte for eksempel et tak på 20 prosent påslag i prisene.

– Som Europa

Trump varslet mandag også sin «most favored nations drug pricing»-plan.