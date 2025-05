Får smekk av Finanstilsynet

Observe Medical må foreta regnskapskorreksjoner etter at Finanstilsynet har avsluttet en kontroll av selskapets finansielle rapportering. Det fremgår av to børsmeldinger etter børsslutt onsdag, hvor både tilsynets konklusjon og selskapets respons omtales.

Tilsynet har funnet «vesentlige og gjennomgripende feil» i årsregnskapet for 2023 og halvårsrapporten for 2024. Blant de mest alvorlige punktene er manglende nedskrivning av goodwill i 2023, feilaktig aktivering av oppstartskostnader og uriktig fordeling av vederlag fra Convatec-transaksjonen.

Goodwill-nedskrivningen ble først bokført i 2024, men Finanstilsynet har konkludert med at denne skulle vært tatt i 2023. Selskapet bekrefter at de sammenlignbare tallene i årsregnskapet for 2024 vil justeres i tråd med vedtaket.

Videre ble 4,5 millioner kroner i kostnader aktivert i 2023. Av dette var 1,7 millioner tidligere utgiftsført i 2024-rapporteringen, men tilsynet har nå krevd at de resterende 2,8 millioner også skal kostnadsføres i 2023-regnskapet. Dette vil svekke resultatet for det året.

Om Convatec-transaksjonen, skal en større andel av vederlaget allokeres til lisensavtaler og kundelister, noe som vil føre til høyere avskrivninger i årene fremover. Selskapet opplyser at verdien av disse eiendelene vil rejusteres i henhold til Finanstilsynets vurdering.

Selskapet presiserer at korreksjonene ikke vil påvirke inntekter, bruttomargin eller likviditet. Samtidig varsles det at ytterligere nedskrivninger kan bli aktuelle som følge av gjennomgangen de nå gjennomfører i forbindelse med årsrapporten for 2024.