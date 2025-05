Europa-exit: Apotekkjede til salgs

Det gigantiske amerikanske farmasiselskapet McKesson varslet storsalg av Vitusapotek-kjeden i en nylig resultatpresentasjon.

Nå er prosessen for å selge Vitusapotek og Norsk Medisinaldepot i gang. Det er gjennom sistnevnte selskap McKesson eier apotekkjeden.

Vitusapotek har 300 apotek over hele Norge, med rundt 3.000 ansatte, ifølge egne nettsider.

Kommunikasjonsarbeider i McKesson, David Bone, skriver i en e-post til E24 at de ikke ønsker å kommentere salget på dette stadiet i salgsprosessen.

Eneste landet igjen

McKesson holder kortene tett til brystet, men strategien er tydelig.

Amerikanerne, som kjøpte seg opp i den europeiske farmasibransjen på 2010-tallet, omtaler salgsprosessen som «aktiv» og skriver at de er fast bestemt på å gjøre en fullstendig europeisk exit.

Norge er nemlig det eneste europeiske landet McKesson fortsatt har virksomhet i. Selskapet solgte store deler av sin virksomhet i Europa tilbake i 2021.

«Vi vil imidlertid være disiplinert og fokusert på å maksimere aksjonærverdier gjennom salgsprosessen», skriver McKesson.

Farmasikonsernet er et av verdens største og er notert på New York-børsen. Selskapet har en markedsverdi på 87,8 milliarder dollar og omsettes for 792,93 dollar torsdag.

Ingen kjøpere foreløpig

Foreløpig er det ikke kjent hvem som kan være aktuelle kjøpere, melder avisen.

Et salg av Vitusapotek vil kunne påvirke konkurransen i det norske apotekmarkedet, hvor også Apotek 1 og Boots er store aktører. Eventuelle nye eiere kan også bety endringer for de rundt 3.000 ansatte.