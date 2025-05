– Jeg synes det var en veldig klønete formulering. Sjefen kan jo ikke noe for aksjekursen på kort sikt, sier fondsforvalter Thomas Nielsen i First Fondene, som har en eierandel i Novo Nordisk.

Fredag ettermiddag ble det kjent at styret i legemiddelkjempen fjerner Lars Fruergaard Jørgensen som toppsjef etter kursfallet på over 40 prosent siden desember 2024. I meldingen blir det spesifikt dratt frem at avgangen skyldes kursraset. Aksjen falt umiddelbart vel 6 prosent etter meldingen.

«Med tanke på de nylige markedsutfordringene, nedgangen i aksjekursen og ønske fra Novo Nordisk Fonden, har styret i Novo Nordisk og Lars Fruergaard Jørgensen i fellesskap kommet frem til at det er i selskapets og aksjonærenes beste interesse å igangsette en etterfølgerprosess», het det i meldingen.

Det synes Nielsen er en dårlig begrunnelse.

– Det er helt innafor å bytte sjef hvis man ikke er fornøyd med progresjonen i selskapet, eller valgene sjefen har gjort. Men å eksplisitt skylde på aksjekursen, er spesielt.

– Han har jo også vært sjef siden 2017, og i den perioden har aksjen steget kraftig, bortsett fra de siste månedene.

Novo Nordisk-aksjen gikk i taket i 2023 og 2024, etter at legemiddelgiganten lanserte nye medisiner som virket effektivt mot fedme. Konkurrentene har imidlertid fulgt på med egne produkter, og med Donald Trumps toller på toppen, har aksjekursen rast på noen måneder.

– Noe av aksjekursen skyldes for eksempel Trump, noe man ikke kan gjøre så mye med. Det at de har mistet markedsandeler kan skyldes at de ikke har gjort en god nok jobb internt med markedsføring eller å få ut produkter. Men å skylde på at aksjekursen i seg selv faller, er rart, sier Nielsen.

Stanset tilbakekjøpsprogram

– Styret stanset også tilbakekjøpsprogrammet, og klager så på aksjekursen, er ikke det litt rart?

– Det tror jeg ikke man skal konkludere med, aksjen er så likvid at tilbakekjøpet ikke er noe støttekjøp.

Han mener imidlertid at timingen for tilbakekjøpene, er merkelig.

– Sett fra utsiden virket allokeringen litt rar. De stopper tilbakekjøp, men betaler fremdeles ut utbytte. De vil kjøpe tilbake aksjer for 1.000 kroner, men ikke for 400, liksom. Som aksjonær skulle jeg ønske at de gjorde mer tilbakekjøp, og mindre utbytter.

Han er imidlertid sikker på at sjefsbytte ikke vil påvirke driften negativt.

– Sjefsbytter skjer ofte, og det går stort sett ganske bra. Jeg er ikke bekymret, men jeg synes ordleggingen var rar.