Trump antyder: Bidens kreftdiagnose var kjent tidligere

– Jeg er overrasket over at folk ikke ble informert for lenge siden, sa Trump til journalister i Det hvite hus mandag.

Trump sa videre at det pleier å ta lang tid før man når det aggressive stadiet av prostatakraft som Bidens kontor kunngjorde søndag.

Kreften har spredt seg til skjelettet, heter det i uttalelsen. Biden fikk diagnosen på fredag, etter å ha oppsøkt sykehus i Philadelphia grunnet urinveisproblemer. Legene fant da en kul i prostataen hans.

Ifølge uttalelsen har kreften en såkalt gleason-score på 9, hvilket betyr at kreften ses på som svært aggressiv med muligheter for å vokse raskt.

