Den britiske avisen The Guardian avslører onsdag at UnitedHealth Group, USAs største helsekonsern, i hemmelighet har betalt bonuser til sykehjem for å redusere sykehusinnleggelser blant eldre. Taktikken har spart selskapet millioner, men kan ha satt beboernes helse i fare.

Bonuser skal ha blitt utbetalt gjennom et program der UnitedHealth plasserte egne medisinske team på sykehjem. Teamene fikk i oppgave å kutte helsekostnader for pasienter dekket av selskapets Medicare Advantage-plan.

Men ifølge avisen ble enkelte pasienter nektet nødvendig sykehusbehandling, noe som i ett tilfelle førte til varig hjerneskade.

– Ingen etterforsker virkelig når en pasient blir skadet. Absolutt ingen, sier en nåværende sykepleier for helsekonglomeratet, som hevder at alvorlige hendelser blir skjult og bagatellisert.

Dokumenter og intervjuer med over 20 ansatte viser hvordan UnitedHealth har involvert seg i driften av nærmere 2.000 sykehjem over hele USA. Insentivene inkluderte utbetalinger kalt «Premium Dividend» og «Shared Savings», avhengig av hvor få pasienter hjemmene sendte til sykehus – målt i innleggelser (APK - admissions per thousand). Høyt APK innebar ingen bonus, skriver The Guardian.

I tillegg skal ansatte ha blitt presset til å få pasienter til å endre sin livsforlengende behandlingsstatus til «ikke gjenoppliv» (DNR), selv når pasienten tydelig hadde uttrykt et ønske om å få all mulig behandling for å holdes i live.

– De later som det er i pasientens beste interesse, men det er det egentlig ikke, sier en av de nåværende sykepleierne.