Franske Sanofi har inngått en avtale om å kjøpe det amerikanske legemiddelselskapet Blueprint Medicines for mer enn 9,1 milliarder dollar for å styrke posisjonen innen sjeldne immunologiske sykdommer. Avtalen blir den største innen helsesektoren i Europa så langt i år, melder Reuters.

Blueprint omtales som spesialister innen behandling av systemisk mastocytose, en sjelden tilstand med opphopning av mastceller i kroppen.

Avtalen går ut på at Sanofi til å begynne med betaler 129,00 dollar pr. Blueprint-aksje.

Blueprint-aksjen er notert på Nasdaq i USA og endte på 101,35 dollar fredag. I førhandelen mandag fyker aksjen opp rundt 27 prosent.

JPMorgan: Gir mening

Sanofi-sjef Paul Hudson omtaler kjøpet av Blueprint som «et strategisk skritt» for porteføljen innen sjeldne og immunologiske tilstander.

Han sier oppkjøpet styrker Sanofis pipeline og setter fart på det franske selskapets innsats for å bli det ledende selskapet i verden innen immunologi.

JPMorgan-analytikere skriver i et notat at oppkjøpet gir «strategisk og finansiell mening», ifølge nyhetsbyrået. Meglerhuset viser til at Blueprint venter en årlig omsetning på rundt 2 milliarder dollar for sitt USA- og EU-godkjente legemiddel Ayvakit innen 2030.

Tidligere har Sanofi varslet investeringer på minst 20 milliarder dollar i USA frem til og med 2030.