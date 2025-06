Aksjekrakk og lønnsfest: Møter storm fra aksjonærene

Konsernsjef Stephen Hemsley i UnitedHealth møter kraftig kritikk fra både aksjonærer og rådgivere mandag, melder Financial Times.

Hemsley er både styreleder og konsernsjef i selskapet, som har gjort det forferdelig på børs i år. Han var også konsernsjef i perioden 2006 til 2017.

I dag møter han aksjonærene for første gang siden comebacket, og det ligger an til å bli hektisk.

Overordnet har det vært et slags lederskapsvakuum i selskapet. Nylig trakk den tidligere konsernsjefen Andrew Witty seg helt plutselig. I desember ble konserndirektør Brian Thompson – som var den åpenbare arvtagerkandidaten – skutt og drept utenfor et hotell på Manhattan.

Den 13. mai ble Hemsley utnevnt til ny konsernsjef, og fikk med seg aksjeopsjoner verdt 60 millioner dollar, tilsvarende 606 millioner kroner. Det er ingen krav om resultater for å innløse opsjonene. Det stiller flere seg undrende til.

Aksjekursen har nemlig stupt 40 prosent i år, og er den svakeste bidragsyteren i Dow Jones-indeksen.

Så i tillegg til å konsentrere makten i selskapet, har han fått med seg en gigantisk lønnspakke – uten krav til resultater.

Justisdepartementet i USA etterforsker også selskapet. Det gjelder et forsøk på å kuppe en konkurrent for 3,3 milliarder dollar, samt praksisen rundt Medicare-fakturering.

NBIM: Nei

NBIM, som forvalter oljefondet og er UnitedHealths ellevte største aksjonær, har allerede stemt imot lønnspakken til Hemsley, og viser til dobbeltrollen som konsernsjef og styreleder, ifølge Financial Times. NBIM mener dette bryter med god eierstyring og selskapsledelse.

– Lønnen reiser betydelige bekymringer, fordi den ble tildelt på forskudd og uten noen form for resultatkrav, uttalte rådgivningsfirmaet Institutional Shareholder Services (ISS), som anbefaler aksjonærene å stemme imot kompensasjonen.

Selskapet forsvarer imidlertid lønnspakken. I et svar til ISS uttalte UnitedHealth i et regulatorisk dokument at styret mente godtgjørelsen var «rimelig» og «sterkt tilpasset aksjonærenes interesser».

UnitedHealth er en global helseaktør med 51 millioner kunder, inkludert rundt én million utenfor USA. I tillegg til forsikring driver konsernet et av USAs største helsetjenesteselskaper.

På årsmøtet ventes det at konsernsjefen vil utdype UnitedHealths videre strategi. Han har også kjøpt aksjer i selskapet for 25 millioner dollar.