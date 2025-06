Det tyske legemiddelselskapet BioNTech stiger over 12 prosent i førhandelen på Wall Street etter å ha meldt om en milliardavtale tilknyttet selskapets nye kreftmedisin, BNT327.

Selskapet inngår ifølge en pressemelding mandag et partnerskap med Bristol-Myers Squibb, som skal få lisensiere medisinen.

BioNTech vil i første omgang motta 1,5 milliarder dollar, med ytterligere 2 milliarder dollar i avdrag frem til 2028. BioNTech vil også kunne motta opptil 7,6 milliarder dollar i utbetalinger knyttet til oppnåelse av diverse mål, og selskapene skal dele utviklings- og produksjonskostnader, samt fortjeneste, likt.

Medisinen som utvikles baseres på et område av onkologi, altså kreftbehandling, som forsøker å bruke immunsystemet til å angripe svulster. Ifølge Bloomberg er dette markedet estimert å selge behandlinger for 60 milliarder dollar årlig innen 2027.

Stor konkurranse

Konkurransen har tilspisset seg de seneste årene, og Merck er i dag markedslederen med medisinen Keytruda. For bare noen ukers iden inngikk Pfizer en avtale med 3SBio på opptil 6,1 milliarder dollar, en rekord for et kinesisk biotekselskap, for å lisensiere et lignende kreftlegemiddel som BioNTechs BNT327.

BioNTech ble mest kjent for sin Covid-19-vaksine lisensiert til Pfizer, men selskapet ble grunnlagt lenge før pandemien som et kreftselskap.

Selskapet lisensierte BNT327 fra det kinesiske biotekselskapet Biotheus i 2023, og senere kjøpte BioNTech selskapet fullt ut for om lag 950 millioner dollar, så gevinsten av medisinen er stor.