Aktivistinvestor: Vil påvirke sjefsbytte

Det London-baserte hedgefondet Parvus Asset Management har bygget opp en posisjon i Novo Nordisk, etter at aksjen har stupt 50 prosent det siste året, melder Financial Times.

Hedgefondet er kjent for aktivistinvestor-tendenser, og nå ønsker det å påvirke utnevnelsen av ny toppsjef i legemiddelprodusenten, ifølge kilder med kjennskap til saken, skriver avisen.

Forrige måned ble det kjent at konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen måtte gå av. «Med tanke på de nylige markedsutfordringene, nedgangen i aksjekursen og ønske fra Novo Nordisk-fonden,» het det fra selskapet.

Parvus har ikke oppgitt størrelsen på eierandelen, og trenger ikke gjøre det etter dansk regelverk dersom den er under 5 prosent. Ifølge Bloomberg har Parvus en samlet aksjeportefølje på 5,2 milliarder pund.

Kurshopp

Aktivistfondet har tidligere lagt press på en rekke selskaper: Ryanair, Flutter Entertainment, UniCredit, Accor, Ipsen, Starboard Value og Irenic Capital, ifølge FT.

Novo Nordisk-fondet kontrollerer Novo gjennom en todelt aksjestruktur som gir det 77 prosent av stemmerettene i selskapet, til tross for at det kun eier 28 prosent av aksjekapitalen. Historisk sett har dette beskyttet selskapet mot oppkjøp og vil sannsynligvis gjøre det vanskelig for en aktivist å få gjennom endringer.

I 10-tiden er Novo Nordisk B-aksjen opp 2,7 prosent til 503,80 danske kroner.