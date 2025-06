Vil hente 30–40 mill.

Observe Medical melder etter børsslutt onsdag om en planlagt rettet emisjon på mellom 30 og 40 millioner kroner. Emisjonen skal gjennomføres gjennom utstedelse av nye aksjer, hvor SpareBank 1 Markets er engasjert som eneste tilrettelegger og bookrunner.

Emisjonskurs og antall aksjer vil bli fastsatt av styret etter en akselerert bookbuilding-prosess, som startet 11. juni 2025 klokken 16.30 og avsluttes 12. juni 2025 klokken 08.00.

Netto proveny fra emisjonen skal brukes til å kjøpe de gjenværende rettighetene til Unometer-produktserien og sikre driftslikviditet frem til selskapet blir kontantpositivt.

Flere eksisterende aksjonærer har allerede gitt forhåndstilsagn. Blant disse er R Investment Company, JPB, ELI og Glimt Invest. Til sammen representerer de forhåndstilsagn på cirka 21,6 prosent av utestående aksjer. I tillegg har Navamedic, selskapets største aksjonær, forpliktet seg til å konvertere gjeld for 5 millioner kroner til aksjer i en separat emisjon.

Også Jiangsu Hongxin Medical Technology Co. Ltd., selskapets største produksjonspartner, skal konvertere fordringer tilsvarende 300.000 dollar (ca. 3,3 millioner kroner) til nye aksjer.

Selskapet vurderer også en mulig etterfølgende emisjon for eksisterende aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen, men understreker at det ikke er noen garanti for at en slik emisjon vil bli gjennomført.