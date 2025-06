Kjempetabbe kan koste Novo Nordisk milliarder

Novo Nordisk har, ifølge Marketwatch som viser til en note i selskapets årsrapport, mistet patentbeskyttelsen på slankemiddelet Ozempic i Canada. Det kan bety milliarder i tapte inntekter for den danske legemiddelkjempen, som nylig gjenerobret tronen som Europas største selskap målt i markedsverdi.

I USA gjelder patentet på Ozempic frem til 2032, mens det for Kina, Japan og Europa gjelder frem til 2031. I Canada gjelder den imidlertid bare frem til 2026, ettersom selskapet skal ha glemt å fornye patentet.

Tabbe åpner for kopier

Årsaken til at patentet ikke gjelder lenger i Canada, ser ut til å være at Novo Nordisk unnlot å betale et vedlikeholdsgebyr til patentkontoret. 1. mai 2019 sendte canadiske myndigheter selskapet et brev med en advarsel om at når patentet er utløpt, kan det ikke gjenopprettes. Novo Nordisk kunne da ha fått beholde patentet ved å betale 450 dollar, men fulgte ikke opp.

Flere legemiddelselskaper har allerede søkt om godkjennelse av kopier av Ozempic. Ifølge Marketwatch, som viser til Science, skal generikaprodusenten Sandoz ha søkt om å få registrert en kopi. I tillegg skal Hikma Pharmaceuticals og Aspen Pharmaceuticals ha gjort det samme.

Hvor mye Novo kan tape på denne tabben, er ikke tallfestet. Ifølge The Globe and Mail, som viser til data fra Iqvia, var slankemiddelet det mest solgte legemiddelet i Canada i fjor. Det ble solgt Ozempic for 2,5 milliarder dollar i Canada i fjor.

USA neste?

Patentet på Ozympic i USA gjelder frem til 2032, men det diskuteres nå om en canadisk kopi av Ozempic kan kvalifisere for import til USA under det såkalte Section 804-programmet. Foreløpig er det imidlertid bare delstaten Florida som har hatt dialog med amerikanske myndigheter om en slik ordning, ifølge Marketwatch.

Novo Nordisk faller 2 prosent til 505,90 danske kroner på Københavnbørsen mandag. Aksjen har falt 19 prosent så langt i år og er ned 49 prosent det siste året.

Novo Nordisk ønsket ikke å kommentere saken før de ansatte på kontoret i Canada er på plass.