Ifølge Bergby har teknologien vekket interesse både nasjonalt og internasjonalt.

– Med ny kapital og styrket eierskap er selskapet godt posisjonert for å fullføre utviklingen, oppnå nødvendige godkjenninger og etablere en plattform for kommersialisering i utvalgte markeder, sier han.

I forbindelse med transaksjonen styrkes styret i Defibrio med flere nye medlemmer: Petter Dragesund, Morten Jurs, Dag Vedvik, Mads Helmich Pedersen og Otto Moltke-Hansen, som blir observatør.

Planla salg

Finansavisen skrev om Defibrio i april 2024. Da var Bergby innstilt på å selge sitt tredje gründereventyr i USA.

For Defibrio er Bergbys tredje gründerselskap. Det ble grunnlagt i 2020 og har forretningsadresse i Bergen.

Tidligere har Bergby vært sjef i Itslearning, et læringsverktøy for bruk i skolen. I 2019 ble selskapet solgt til Sanoma Group. Bergby startet Itslearning etter at Tieto i 2004 kjøpte hans første selskap, InfoVest Systempartner.

– Vi er ikke de rette til å få dette geniale produktet ut i hele verden, sa Bergby til Finansavisen i i fjor, og henviste til at exit sto på programmet.

INVESTOR: Petter Dragesund. Foto: Eivind Yggeseth

– Skal hjelpe oss med exit

– Hvorfor er planene endret?

– De er ikke endret, i og for seg. Kistefos kommer inn for å hjelpe oss med exit. Vi har ønsket oss en norsk spiller med på laget som har mer erfaring med exit enn det vi har, sier Bergby.

– Det gjenstår to steg før godkjenning hos myndighetene i USA. Vår dokumentasjon samles i en dokumentpakke, og så bruker FDA et halvt år, eller litt mer enn det, på å gå gjennom dette og godkjenne det for markedet, sier Bergby.

Han opplyser at kontakten med Kistefos fikk nytt liv etter at Marcel Sandberg kom på banen. Han er mannen bak vitaminet K2 og selskapet Kappa Bioscience.

– Vi hadde hatt kontakt med Kistefos en tid, og så kom de tilbake med ny interesse. Den ble forsterket etter exiten i SpinChip, sier Bergby.

Bergby har tidligere vist til rådgivere som har beregnet verdien av Defibrio til mellom 350 og 700 millioner dollar, vel å merke etter godkjenning fra FDA.

– Er dere i nærheten av det nivået nå?

– Nei, vi er ikke der i dag. Men når vi skal selge, er det fortsatt et relevant mål, svarer Bergby, og viser til verdsettinger som andre gründerselskaper innen medisinsk teknologi har oppnådd.