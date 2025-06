Vind i seilene for Novo Nordisk

En ny studie fra Novo Nordisk viser lovende data for deres nyeste slankemedisin. Legemiddelet heter amycretin, og studien viste at pasienter som fikk den injiserbare varianten av medisinen gikk ned 24,3 prosent i kroppsvekt etter 36 uker, skriver Bloomberg. De positive resultatene så langt gir håp om at amycretin kan bli en ny suksess for Novo i det svært kompetitive markedet.

Selskapet sier de vil teste medisinen både som tablett og injeksjon. De forbereder nå studier i sen fase, og pasientrekrutteringen er ventet å starte tidlig neste år.

Den danske legemiddelgiganten kunne trengt litt vind i seilene for å hevde seg mot hovedkonkurrenten Eli Lilly. Selskapets nåværende toppselgende medisin – Wegovy – har tapt markedsandeler til hovedkonkurrenten i det amerikanske markedet. Novos andre nye medisin – CagriSema – har så langt ikke levd opp til forventningen.

Novo-aksjen er ned 51 prosent i løpet av det siste året.