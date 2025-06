Det som ble omtalt som en «langsiktig satsing» mellom danske Novo Nordisk og amerikanske Hims & Hers Health fikk mandag en brå slutt, melder Reuters. Novo Nordisk kunngjorde at de avslutter samarbeidet knyttet til salg av slankemedisinen Wegovy gjennom telehelseplattformen Hims & Hers.

Avtalen, som ble utvidet så sent som i april, ga amerikanske brukere tilgang til Wegovy gjennom en digital pakkeløsning med helsehjelp og veiledning fra 599 dollar i måneden.

Samarbeidet ble markedsført som en modell for mer tilgjengelig og helhetlig fedmebehandling. Nå kutter Novo direkte tilgang via sin NovoCare Pharmacy, uten å oppgi nærmere begrunnelse.

På København børsen er Novo Nordisk-aksjen ned over 4 prosent i skrivende stund.

Kraftig kursfall

Avslutningen kom brått på markedet. Hims & Hers-aksjen stupte 20 prosent på Wall Street, et tegn på at investorer frykter at et sentralt vekstspor er i ferd med å glippe. Fedmebehandling har vært et vekstområde i rask utvikling, og konkurransen om markedsandeler er intens.

Selskapet har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen.