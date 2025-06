Selskapets siste regnskap er fra 2023. Da var resultatet på minus 200 millioner kroner.

– Hva skyldes underskuddet?

– På det tidspunktet satset vi fortsatt på en direkte-til-forbruker-modell. Det kostet oss penger. I tillegg har en stor del av utgiftene hele tiden gått til utvikling av vår immaterielle eiendom. Så ja, det er et stort tap, men det er i stor grad blitt omgjort til IP-verdier som er synlige i balansen, svarer Berlucchi.

– Hvordan går samarbeidet med Walmart?

– Walmart er en langsiktig kunde. Vi er deres foretrukne partner for helseinformasjon og -opplæring for deres amerikanske kunder, og har jobbet med dem på flere prosjekter siden 2021.

INVESTOR: Stein Erik Hagen. Foto: Iván Kverme

– Radikal endring

Han opplyser imidlertid at styret og aksjonærene i 2023 besluttet å gjennomføre en radikal strategiendring.

– Vi gikk bort fra å tilby tjeneste direkte til forbruker, og over til en forretningsmodell rettet mot bedriftsmarkedet. Vi tilbyr AI-basert klinisk navigasjon som programvare (SaaS) til bransjer som helseforsikring, apotek og offentlig helsesektor, opplyser Berlucchi.

– Selv om vi lyktes med å utvikle en medisinsk validert plattform og oppnådde høy inntekt per bruker, viste det seg at det var for dyrt å skaffe nye brukere.

INVESTOR: Anna Margaret Smedvig. Foto: smedvig.com

– Dette er et stort problem for de fleste nettbaserte tjenester, spesielt innen digital helse. Kostnaden for å skaffe en ny kunde er ofte høyere enn verdien kunden genererer over tid. Da er det vanskelig å bli lønnsom, legger han til.

De seneste tre årene har selskapet hatt én emisjonsrunde. Det var i desember 2023. Da ble 7 millioner dollar hentet inn. Da var verdsettelsen 50 millioner dollar.

– Midt i omstilling

I 2024 hadde selskapet bare 0,5 millioner dollar i omsetning, opplyser Berlucchi.

– Inntektene i fjor var begrensede siden vi var midt i en strategisk omstilling, med ny forretningsmodell. En viktig faktor er at store selskaper er svært trege med å ta i bruk ny teknologi. Salgssyklusen innen forsikring er rundt 18 måneder. Vi inngår nå de første store kontraktene og implementeringene, sier Berlucchi.

Han forventer å doble inntektene i år, og firedoble dem neste år.

– Vi forventer at Healthily blir lønnsomt i 2027, sier han.