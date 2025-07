I en pressemelding mandag kveld meldte de to selskapene at de går sammen i en fusjon der Oncoinvent fusjoneres med BerGenBio. Samtidig skal det sammenslåtte selskapet hente inn 130 millioner kroner i frisk kapital via en garantert fortrinnsrettsemisjon.

– Dette kan bli et nytt norsk industrieventyr innen kreftbehandling, sier adm. direktør Øystein Soug i Oncoinvent, og påtroppende toppsjef i det fusjonerte selskapet.

Kollapset på børs

BerGenBio har stupt i verdi etter at selskapet i fjor dro i nødbremsen og avblåste hovedstudie på kreftlegemiddelet bemcentinib. Ved børsslutt mandag var selskapet verdsatt til knappe 55 millioner kroner. I fusjonen prises det til 65 millioner.

– Etter en grundig strategiprosess er vi trygge på at dette er det beste alternativet for BerGenBios aksjonærer. De blir nå med videre i et spennende selskap med norsk teknologi og lovende behandlingsresultater, sier styreleder Anders Tullgren i BerGenBio.

Oncoinvent ble børsnotert i desember og utvikler radioaktive kreftmedisiner. Selskapet prises til 195,5 millioner kroner i transaksjonen, tilsvarende nivået fra noteringen.

Etter sammenslåingen vil Oncoinvent-aksjonærene sitte med 75 prosent av aksjene, mens BerGenBio-eierne får 25 prosent.

Emisjonen ventes gjennomført i oktober. Kapitalen skal sikre drift godt inn i 2027 og finansiere videre utvikling av kreftmedisinen Radspherin.

Bak Oncoinvent står Øyvind Bruland og Roy Larsen, skaperne av Algeta og blockbuster-legemiddelet Xofigo, som ble solgt til Bayer for nær 18 milliarder kroner i 2014.

Det sammenslåtte selskapet skal på sikt hete Oncoinvent. Fusjonen ventes å være gjennomført i løpet av september.