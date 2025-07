I en omfattende budsjettpakke som Kongressen har godkjent for president Donald Trump, kuttes skattene med 4.500 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 45.000 milliarder norske kroner, over ti år. Samtidig økes utgiftene til forsvar, grensemur og innvandringskontroll. For å dempe underskuddet har Republikanerne vedtatt store kutt, det største innen Medicaid, melder Bloomberg.

Ifølge en analyse fra det uavhengige Congressional Budget Office innebærer kuttene at 11,8 millioner amerikanere vil miste helsedekningen sin over en tiårsperiode.

«Dette er et dramatisk inngrep i helsesikkerheten til lavinntektsgrupper og funksjonshemmede», skriver Bloomberg.

Begrensninger

Medicaid-programmet dekker i dag over 83 millioner mennesker og har vokst betraktelig siden det ble utvidet under Barack Obamas helsereform. Nå foreslås det begrensninger på hvor mye delstatene kan hente inn i ekstra føderale midler, og samtidig legges det opp til nye arbeidskrav for mange mottakere.

Personer som mister dekning, kan bli eksponert for ekstremt høye helsekostnader og tvinges til å kutte i rutinemessig behandling og medisiner.

Ordningen rammer særlig personer som ble inkludert i Medicaid gjennom Obamacare-utvidelsen, og mange risikerer å falle ut av systemet på grunn av papirarbeid og administrative barrierer.

Kritikken har også kommet internt fra Republikanerne. Senator Josh Hawley kalte det «moralsk galt og politisk selvmord» å kutte helsehjelp for å finansiere skattekutt.

«Republikanere må samle seg og få dette vedtatt», skrev Trump i et innlegg på sosiale medier i mai. Dette var til tross for tidligere advarsler mot å røre Medicaid, ifølge Bloomberg.