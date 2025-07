Ikke ta falsk ferie

Vi har vel alle kjent på det: «Jeg skal bare sjekke litt e-post», «bare en liten jobbøkt», «skal bare...» Men forskning fra Stami og OsloMet viser tydelig at det er nettopp slike små arbeidsøkter i ferien som kan hindre oss i å være best mulig rustet mot stress og jobbrelatert sykefravær til høsten. For å holde oss friske må vi rett og slett ta ordentlig fri. Det er ikke arbeidsgiver som har pålagt oss dette. Det er vår egen «digitale avhengighet».

Stami-forsker Live Bakke Finne peker på at det tar tid for kropp og sinn å omstille seg. Av tre ukers ferie brukes ofte den første uken på å «lande» og den siste på å forberede seg på jobb igjen, slik at bare midtferien gir reell avkobling . Dersom vi likevel lar mobil, Teams-varsler eller jobbmail følge oss til hytte, strand eller hengekøye, faller vi lett inn i det som kalles «fake resting» – fysisk på ferie, men mentalt innkoblet – og det er usynlige energityver som kan svekke både immunforsvar og søvn.

Det nytter ikke å gjøre hvile til en viljesak

OsloMet-forsker Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet peker på at nøkkelen til ekte ferie er å holde seg borte fra jobb så lenge at hodet også får en pause. Hennes anbefaling er derfor å bestemme seg for ikke å sjekke e-post, ikke ta jobbrelaterte samtaler eller logge inn på jobbsystemer i en lengre periode av ferien. Hun foreslår også å avinstallere e-post-appen og slå av alle varsler, eventuelt etablere mobilfrie tider eller soner. Ved å ta slike grep får vi faktisk mental avkobling – noe som igjen er avgjørende for å forebygge stressbelastning, utbrenthet og sykefravær når vi vender tilbake til jobb.

Sykefravær i Norge er også absolutt arbeidsrelatert. Ifølge Stami skyldes omtrent en tredel av fraværet forhold på jobben , og psykiske plager og muskel- og skjelettlidelser står for nesten 70 prosent av langtidssykefravær . Når avkoblingen uteblir, bygges det opp akkumulerte belastninger som kroppen til slutt setter en stopper for – med sykefravær som konsekvens slik en forskningsrapport Unio fikk utarbeidet av Sintef bekrefter også gjelder mange av deres medlemmer som er svært utsatt for relasjonelle og emosjonelle belastninger i jobben sin.

Derfor – i stedet for «skal bare» – anbefaler vi i bedriftshelsetjenesten at du bruker sommerferien på nettopp det: å ta ferie på ordentlig. For det er ikke luksus, det er forebygging.

Mange tror de kan hvile effektivt og dermed klare seg med mindre hvile. Det stemmer ikke. Det nytter ikke å gjøre hvile til en viljesak. Ingen kan bruke viljestyrke på å sove. Derfor er ekte ferie og ekte avkobling det som fungerer.

Når høsten banker på, vil du være bedre rustet til å møte arbeidsbehov, krav og endringer. Du vil sove bedre, tåle stress lettere og være mer til stede for både deg selv og kolleger.

Hvert øyeblikk du lar ferien være nettopp ferie, investerer du i egen helse og forebygger sykefravær – til nytte for deg, teamet, arbeidsplassen og fellesskapet.

God sommer og god, ekte ferie.

Pål Lillebø

Adm. direktør i MDCO