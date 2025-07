USAs president Donald Trump er igjen på tolloffensiven . Tirsdag denne uken varslet han kraftig innstramming på legemidler som importeres til USA.

– De vil få en veldig, veldig høy tollsats, som 200 prosent, sa han.

Trump antydet at tollen ikke vil tre i kraft umiddelbart, med en overgangsperiode på «ett til halvannet år».

– Alvorlige konsekvenser

Flere analytikere gjengitt av CNBC advarer likevel om at en slik høy sats – selv med forsinkelse – vil få alvorlige konsekvenser for både medisinpriser og marginer.

ADVARER: Afsaneh Beschloss i investeringsselskapet RockCreek. Foto: LinkedIn

«200 prosent toll vil øke produksjonskostnadene, redusere marginene og forstyrre i forsyningskjedene, noe som kan gi medisinmangel og høyere priser for amerikanske forbrukere», skrev Barclays i en rapport onsdag.

UBS karakteriserer effekten på marginer for varer produsert utenfor USA som «betydelig negativ.» Meglerhuset mener 12–18 måneder er et for lite vindu til å flytte produksjon til USA, og anslår 4-5 år som «nødvendig tid.»

– Tollen ville ha vært potensielt katastrofalt for alle pasienter. Vi er avhengige av disse legemidlene, og det tar lang tid å bygge opp tilsvarende produksjon i USA, uttalte Afsaneh Beschloss på CNBCs program «Closing Bell» tirsdag.

Gründeren og sjefen i investeringsselskapet RockCreek Group forutsatte da en tollsats på «bare» 100 prosent.

Gjentatte Trump-anklager

Forskning fra bransjeorganisasjonen PhRMA slår ifølge kanalen fast at bare 25 prosent toll på legemiddelimport vil kunne øke amerikanske medisinpriser med nesten 51 milliarder dollar årlig – og gi en prisøkning på opptil 13 prosent om kostnadene overføres til forbruker.

Legemidler har tradisjonelt vært unntatt toll grunnet sin kritiske betydning, men president Trump har gjentatte ganger anklaget bransjen for urettferdig prissetting, og presset selskapene til å flytte produksjon tilbake til USA.

Globale aktører som Novartis, Sanofi og Roche – og amerikanske Eli Lilly og Johnson & Johnson – har i ettertid forpliktet seg til å investere store summer i USA.

Handelsavtaler som buffer?

Etterhvert som håpet om et bransjeomfattende tollunntak har bleknet, øyner legemiddelselskapene ifølge CNBC nå potensielle handelsavtaler som en mulig støtdemper.

Av den nylig annonserte handelsavtalen mellom USA og Storbritannia går det ifølge kanalen frem at partene vil forhandle om «fortrinnsbehandling av britiske legemiddelselskaper og farmasøytiske ingredienser, avhengig av 232-undersøkelsen.»

I denne undersøkelsen vurderer det amerikanske handelsdepartementet om import av bestemte varer utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Selskaper i Sveits og EU kan sikte seg inn mot lignende unntak som de britiske, men usikkerheten karakteriseres som stor.