Peter Barsoom, en tidligere finansveteran, innrømmer at han var "en av de gutta" som våknet 04.30 for å trene før klokken 07.30. Hans tidligere tankegang var: "Søvn var noe du tok igjen når du pensjonerte deg." Nå har synet hans "utviklet seg 180 grader", og han sverger til seks til åtte timers søvn og Calm-appens søvnhistorier.

Daniel Ramsey, administrerende direktør i MyOutDesk, forteller til magasinet Fortune at han også ble dratt inn i kulturen som mente at man først kunne sove når man var død, dersom man skulle lykkes. Jack Dorsey skal visstnok ha sovet bare fire timer, og Elon Musk sov på kontoret. Men som Ramsey sier: – Folk vet nå at det ikke er veien til faktisk langsiktig suksess. Han sporer nå søvnen sin hver natt og har funnet ut at fokus på søvn, lang levetid og helse gjør både lederrollen og livet generelt lettere.

Flere toppsjefer omfavner den nye trenden:

• Arianna Huffington, administrerende direktør i Thrive, beskriver sin kveldsrutine som et "hellig ritual", som inkluderer å legge telefonen utenfor soverommet og lese en fengslende bok. Hun begynte å prioritere søvn etter å ha kollapset av utmattelse tidligere i karrieren.

• Tom Pickett, administrerende direktør i Headspace, behandler søvnforberedelser "som en treningsøkt eller et styremøte".

• Selv Jeff Bezos, Amazon-gründeren, har fremhevet viktigheten av god søvn, og understreker at åtte timer gir ham mer energi og hjelper ham å ta "et lite antall høykvalitetsbeslutninger".

Big sleeping business

Trenden er så sterk at den har ført til en global "søvnøkonomi" verdt over 500 milliarder dollar. Her snakker vi om alt fra smarte ringer og blackout-masker til madrasser til 20.000 dollar. Å bære en Oura-ring på en martini-lunsj kan bli like ettertraktet som en luksusklokke. Over 2,5 millioner mennesker har kjøpt Oura-ringen.

Wellness-sjef Kayla Barnes har punget ut over 11.000 dollar for en økologisk madrass, over 2.000 dollar for et EMF-blokkerende Faraday-bur og over 10.000 dollar på elite-mørkleggingsgardiner. Daniel Ramsey har også brukt titusenvis av dollar på søvnhjelpemidler, inkludert en Sleep Number-seng til 20.000 dollar, og sverger til munnteip for bedre søvnkvalitet.

Søvn er ikke bare en luksus; den er koblet til bedre hjernehelse, beslutningsevne, emosjonell regulering og redusert risiko for psykiske og kroniske sykdommer. Ifølge søvnforsker Wendy Troxel har synet på søvn snudd helt – den er nå en "kjernedel av ditt prestasjonsregime".

Men det er også en hake: orthosomnia. Dette er når du blir stresset av søvnsporeren din, noe som ironisk nok kan skade søvnen din. Mens fancy dingser kan hjelpe deg med å prioritere søvn, er de ikke for alle.