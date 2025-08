Nå viser en omfattende internasjonal studie at du kan oppnå store helsefordeler med langt mindre anstrengelse. Faktisk er det et mer oppnåelig antall skritt som kan halvere risikoen for tidlig død og betydelig redusere faren for en rekke alvorlige sykdommer som demens og depresjon.

Myten om den sagnomsuste “magiske” grensen på 10.000 skritt om dagen har ført til at folk har svettet, telt og følt seg som mislykkede superhelter hvis de ikke nådde dette hellige målet hver bidige dag. Men vet du hva? Denne myten kom ikke fra en vitenskapelig studie i det hele tatt. Den stammet visstnok fra en japansk markedsføringskampanje fra sekstitallet, da et selskap ville selge skrittellere.

Heldigvis var det ikke en aprilsnarr, men et reklamepåfunn som startet alle skrittene.

Ifølge Der Spiegel har et internasjonalt forskerteam saumfart 57 tidligere studier med hele 160.000 deltagere, og funnet rett og slett ut at det ikke er nødvendig med 10.000 skritt.

Den nye, deilige sannheten er at du oppnår en ønsket positiv effekt på helsen din med betydelig mindre bevegelse. Faktisk er det den mye mer oppnåelige mengden på 7.000 skritt pr. dag som er nøkkelen.

Denne magiske 7.000-skrittsgrensen er også knyttet til:

• En 38 prosent lavere risiko for demens.

• En 22 prosent lavere risiko for depresjon.

• En 14 prosent lavere risiko for diabetes.

Forskeren Paddy Dempsey fra Cambridge University, en av medforfatterne, sier det rett ut: – Du trenger ikke å klare 10.000 skritt om dagen for å oppnå store helsefordeler.

Han legger til, nesten som en hemmelig hvisking til de late: – De største suksessene oppnås ved opptil 7.000 skritt, deretter forblir nytten stort sett den samme.

Og for deg som tenker at selv 7.000 skritt høres ut som en ekspedisjon til Mount Everest, har Dempsey et genialt tips: – Ikke la deg knekke. Hvis du bare klarer 2.000–3.000 skritt om dagen, bare prøv å legge til 1.000 skritt mer. Det er jo bare 10 til 15 minutter med lett gange fordelt over dagen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har også sin mening – ikke i skritt, men i tid. For å holde deg frisk anbefaler de voksne å være i bevegelse minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet pr. uke.

Moderat intensitet kan være å gå eller sykle rolig, mens intens bevegelse er å jogge.