Børstaper overrasker – aksjen stuper

UnitedHealth har falt 45 prosent på New York-børsen hittil i år, og siden toppnoteringen på over 600 dollar i april er nedturen enda større. Det siste krakket kom i mai da konsernsjef Andrew Whitty meldte at han gikk av på grunn av personlige årsaker.

Det sammenfalt med at selskapet droppet prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene. Samtidig meldte The Wall Street Journal at UnitedHealth ble etterforsket av justisdepartementet for mulig Medicare-svindel.

Ny guiding

Tirsdag har endelig UnitedHealth gått ut med en oppdatert 2025-prognose. Det amerikanske helseforsikringsselskapet forventer nå et justert resultat på minst 16 dollar pr. aksje i år, noe som er langt under analytikernes forventning på 20,91 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Samtidig forventer ledelsen en omsetning på mellom 445,5 og 448 milliarder dollar for året, mens konsensus er på 449,16 milliarder dollar.

UnitedHealth forventer at medisinkostnadsforholdet (Medical Care Ratio) i forsikringsvirksomheten vil ligge mellom 89 og 89,5 prosent i 2025. En lavere andel betyr vanligvis høyere lønnsomhet, ettersom færre utbetalinger går til behandling. I andre kvartal økte dette forholdet til 89,4 prosent – opp fra 85,1 prosent året før – hovedsakelig som følge av økte medisinske utgifter.

Andre kvartal

I andre kvartal omsatte UnitedHealth for 111,6 milliarder dollar, mot ventet 111,5 milliarder dollar, mens justert resultat pr. aksje endte på 4,08 dollar, godt under forventningene på 4,48 dollar pr. aksje.

Dette er den første kvartalsrapporten under selskapets nye konsernsjef, Stephen Hemsley, som har fått i oppgave å gjenreise tilliten blant investorer etter en periode preget av svak utvikling og offentlig kritikk.

Tirsdagens oppdatering blir ikke godt mottatt på Wall Street, hvor aksjen faller over fire prosent i førhandelen.