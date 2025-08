Novo Nordisk stuper over 20 prosent på børsen i København etter å ha senket forventningene for veksten av Wegovy og Ozempic i inneværende år. Det hyppige kursfallet tilsvarte på det værste rundt 600 milliarder norske kroner i verdi som har forduftet i løpet av få minutters handel.

Til sammenligning er hele Equinor sin markedsverdi 680 milliarder kroner.

Novo Nordisk rapporterte tirsdag en sterk vekst i første halvår av 2025, med 18 prosent økning i salg og 29 prosent økning i driftsresultat, målt i faste valutakurser.

Likevel kutter det danske legemiddelselskapet helårsutsiktene for både salg og driftsresultat. Ny guiding tilsier nå en salgsvekst på 8–14 prosent og resultatvekst på 10–16 prosent, mot tidligere 13–21 prosent og 16–24 prosent.

Som følge av lavere salgsforventninger venter selskapet nå en fri kontantstrøm på 35–45 milliarder danske kroner for hele 2025. Snittet blant analytikere før selskapets rapport, var en fri i kontantstrøm på 67 milliarder danske kroner.

Ny konserndirektør

Novo Nordisk har utnevnt Maziar Mike Doustdar til ny konsernsjef, med tiltredelse 7. august. Han etterfølger Lars Fruergaard Jørgensen, som gikk av 16. mai i år etter åtte år bak roret og totalt 34 år i selskapet. Doustdar kommer fra rollen som leder for den internasjonale driften i selskapet.

Doustdar har vært sentral i selskapets internasjonale vekst det siste tiåret og hvor de har doblet salget utenfor USA til rundt 112 milliarder danske kroner i 2024.

Den norske styrelederen Helge Lund skriver at han ønsker å takke Lars for 34 år med utrettelig innsats for selskapet og ønsker ham alt det beste i hans videre karriere.

Piratkopier hemmer veksten

I tillegg peker selskapet på at veksten i både omsetning og driftsresultat vil nå være henhodlsvis 4 og 7 prosent lavere enn mål i faste valutakursen, hovedsakelig på grunn av endringer i forholdet mellom dollar og den danske kroner.

Selskapet peker særlig på svakere vekst i USA for fedmemedisinen Wegovy og diabetesmiddelet Ozempic som årsak.

For Wegovy skyldes nedjusteringen blant annet fortsatt utbredt bruk av ulovlige kopier og treg markedsutvidelse, til tross for at et forbud mot masseproduksjon av slike kopier trådte i kraft i mai.

Ozempic har blitt rammet av tiltagende konkurranse i det amerikanske diabetes markedet. I tillegg er utrullingen av Wegovy i internasjonale markeder svakere enn planlagt.