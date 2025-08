Sterkere enn ventet for kreftselskap

Se webcast fra kvartalspresentasjonen her kl.14:00.

Kreftselskapet Photocure la onsdag morgen frem tallene for andre kvartal, der selskapet endte med en omsetning på 135,6 millioner kroner, ned fra 145,4 millioner i samme periode året før. På forhånd hadde analytikerne ventet inntekter på 132,3 millioner kroner, ifølge konsensus. Fire analytikere dekker aksjen.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger, EBITDA, endte på 14,8 millioner, ned fra 27,8 millioner kroner. Det er likevel bedre enn ventet, der analytikerne ventet 7,9 millioner.

På bunnlinjen endte selskapet med et resultat på 4,9 millioner kroner, mot 12,3 millioner i samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt endte på 2,5 millioner kroner, ned fra 16,2 millioner.

Photocure forventer en produktinntektsvekst på mellom 7 og 11 prosent, samt en forbedring i EBITDA for helåret 2025 sammenlignet med fjoråret. Selskapet har ikke satt noen spesifikk guiding for EBITDA, men venter driftsmessig vekst.

Samtlige inntekter kommer fra Hexvix/Cysview, selskapets produkt for behandling av pasienter med blærekreft. Legemiddelet akkumulerer kreftceller i urinblæren, noe som gjør at de lyser sterkt rosa under blålyscystoskopi (BLC).