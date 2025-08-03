Novo-raset kan bremse hele Danmark: – Føles ganske alvorlig

Danmark er blant Europas få vekstøkonomier, og mye av æren tilskrives Novo Nordisk. Selskapet har, med sitt globale gjennombrudd innen vektreduksjon, løftet dansk BNP, eksport og statens inntekter. Men etter flere tilbakeslag og aksjekursras, spør økonomer hvor avhengig Danmark egentlig er av Novo, skriver Bloomberg.

Denne uken falt Novo-aksjen hele 23 prosent – det største børsfallet i selskapets historie – etter at ledelsen nedjusterte inntjeningsforventningene.

Ifølge Sydbank medførte raset at danske småsparere tapte hele 38 milliarder danske kroner på én dag. Det tilsvarer nesten tre prosent av privatforbruket. I norske kroner tilsvarer det over 60,4 milliarder.

– Det er ganske tenkelig at vi vil se danske investorer holde igjen på ting som å kjøpe ny bil eller bestille dyre ferier, sier direktør Mikael Bak i den danske Aksjonærforeningen, til Bloomberg.

Ringvirkninger

Fallet rammer langt mer enn aksjemarkedet. Novos produksjon setter et tydelig preg på Danmarks BNP-beregninger, og derfor vil svakere resultater slå ut på hele nasjonalregnskapet.

– Lavere vekst i Novo betyr lavere BNP-vekst i Danmark, så enkelt er det, sier sjeføkonom Las Olsen i Danske Bank.

Også på eksportsiden vil det slå ut. Allerede i mai kuttet statens finansvaktbikkje eksportprognosene som følge av tidligere varsler fra Novo. Og sentralbanken kan måtte endre rentebanen dersom et eksportfall truer valutakursen, sier Sydbanks sjeføkonom Soren Kristensen.

– Hvis ting skulle utvikle seg negativt, vil effektene merkes på flere områder, påpeker Kristensen.

– Lokalt kan det føles ganske alvorlig

Samtidig mener sjeføkonomen at Danmark fortsatt står stødigere enn Finland gjorde under Nokia-kollapsen, og at arbeidsmarkedet er mer fleksibelt.

Novo sysselsetter over 30.000 i Danmark, og har alene stått for halvparten av veksten i privat sektor utenfor landbruket det siste året. Ved eventuelle nedbemanninger – som den nye konsernsjefen Maziar Mike Doustdar har åpnet for – er det særlig Novo-byene Kalundborg og Bagsværd som vil merke konsekvensene.

– Lokalt kan det føles ganske alvorlig, selv om det ikke nødvendigvis vises tydelig i de nasjonale tallene, sier Kristensen til Bloomberg.