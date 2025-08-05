Småsparere med «massiv kjøpfest» – proffene solgte tungt

Under det seneste Novo Nordisk-raset var det en «massiv kjøpfest» blant småsparere, melder spareøkonom Frida Bratt i Nordnet Sverige, til Dagens industri.

I forrige uke nedjusterte den danske legemiddelgiganten prognosene for året, noe som medførte kursfall på 34 prosent i løpet av få dager.

Tall fra nettmeglerne Nordnet og Avanza viser at småsparerne svarte med enorme kjøp. Samtidig solgte institusjonelle investorer kraftig unna, erfarer Di.

Hos Nordnet økte antallet eiere av Novo Nordisk med 19 prosent til totalt 308.000, opplyser spareøkonom Bratt til Di.

Les også Dette er investorenes favorittaksjer – Investoraktiviteten fortsatte å øke i juli, sier investeringsøkonom Camilla Vik i DNB.

Nettmegler: Forsvarsaksjer selges – kursfall kjøpes Svenskene har i juli kjøpt kursfall etter svake kvartalsrapporter, samtidig som det gevinstsikres i forsvarsaksjer.

Nordnet-kunder hamstret i børskollaps Etter kraftig kursfall nettokjøpte norske Nordnet-kunder for 210 millioner kroner. – En god kjøpsmulighet, sier analytiker Søren Løntoft Hansen. Han får støtte av en forvalter.

Enorm interesse

Aksjen var den mest handlede og mest nettokjøpte hos Nordnet forrige uke.

– Dette er en massiv kjøpfest. Særlig danske sparere kjøper, og de ser ut til å ha stor tro på at Novo skal komme seg ut av nedturen og hevde seg i konkurransen, sier Bratt.

Hos nettmegler Avanza var kjøpsinteressen også høy. Spareøkonom Philip Scholtzé opplyser til Di at Novo Nordisk er den nest mest eide utenlandske aksjen blant kundene, og at interessen de siste dagene har vært «enorm».

Antallet Novo-eiere hos Avanza økte fra 66.400 til 84.500, altså 18.000 personer på én uke.

– Interessen for å kjøpe aksjen har vært enorm de siste dagene, konstaterer Scholtzé.

Samtidig som småsparerne kjøpte, erfarer Di at institusjonelle investorer har solgt tungt. Ifølge kilder kom mye av salgspresset fra amerikanske aktører.

Til tross for en oppgang på 2 prosent mandag ettermiddag, har Novo Nordisk mistet 910 milliarder svenske kroner i børsverdi på én uke.