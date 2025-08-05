Sykehuset Østfold: Nytt kreftbygg til 4,3 mrd kroner

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Jan Christian Vestre (Ap) kunngjorde nyheten da de besøkte sykehuset tirsdag. Regjeringen har besluttet å innvilge lånesøknaden til nytt stråle- og somatikkbygg.

– Viktigst av alt: Det betyr trygghet for fremtiden for folk her i Østfold, sa Støre.

Sykehuset vil få økt kapasitet innen somatikk, altså fysiske sykdommer og skader. Og når stråleterapisenteret står klart, vil det bli et nytt behandlingstilbud for kreftpasienter.

– Og det er også dette som er valget vi står i framover: Skal vi bruke pengene våre på store skattekutt til dem som har mest? Eller skal vi bruke dem på velferden – på fellesskapet – på å skape trygghet for fremtiden? sa Støre.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) er stolt.

– Dette er en stor dag for pasienter, pårørende og ikke minst ansatte på Kalnes. Jeg er stolt over at vi nå skal investere over 4,3 milliarder kroner i topp moderne sykehusfasiliteter. Dette gjør at flere pasienter kan få den beste mulige behandlingen og at våre dyktige fagfolk får bedre arbeidsvilkår, sier han.

