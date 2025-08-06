Novo Nordisk la frem tall for andre kvartal onsdag, der det kom frem at selskapet endte med et resultat før skatt på 33,8 milliarder danske kroner, mot 25,9 milliarder i samme periode året før.

Brutto salgsinntekter havnet på 76,9 milliarder danske kroner, opp fra 68,1 milliarder året før. Det sendte driftsresultatet opp fra 25,9 til 33,5 milliarder.

Selskapet selger desidert mest i USA, der salgene endte på 42,9 milliarder danske kroner, en vekst på om lag 12 prosent. Salgene i resten av verden står for 33,9 milliarder kroner.

Selskapets bruttomargin ble 83,3 prosent, litt lavere enn 84,9 prosent i andre kvartal i fjor. Nedgangen skal for det meste skyldes ned- og avskrivninger knyttet til Catalent, som Novo kjøpte opp i 2024.

Novo Nordisk (Mill. DKK) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 76.857 68.060 Driftsresultat 33.449 25.934 Resultat før skatt 33.805 25.332 Resultat etter skatt 26.503 20.050

Stupte på børs

Selskapet la forrige uke ut en handelsoppdatering der det blant annet kom frem at guidingen senkes både for vekst og driftsresultat på grunn av svakere vekst for slankeproduktene Ozempic og Wegovy. Det sendte aksjen ned over 20 prosent på København-børsen.

Guidingen ble nedjustert til en salgsvekst på 8 til 14 prosent, og en vekst på bunnlinjen på 10 til 16 prosent, mot tidligere henholdsvis 13-21 prosent og 16-24 prosent. Den guidingen blir gjentatt i kvartalsrapporten.

Økt konkurranse fra konkurrenter, blant annet amerikanske Eli Lilly, er også ventet å bidra negativt til veksten.

I tillegg ble det kjent at Novo Nordisk har utnevnt Maziar Mike Doustdar til ny konsernsjef, med tiltredelse 7. august. Han etterfølger Lars Fruergaard Jørgensen, som gikk av 16. mai i år etter åtte år bak roret og totalt 34 år i selskapet. Doustdar kommer fra rollen som leder for den internasjonale driften i selskapet.