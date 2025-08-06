Novo Nordisk varsler mulig nedbemanning

– Vi kan trolig ikke unngå nedbemanning, sier Novo-sjef Lars Fruergaard Jørgensen.

Category iconHelse
NVO.US
·
NOVO B.CO
·
Publisert 6. aug. | Oppdatert 6. aug.
Article lead
+ mer
lead
TØFFE TIDER: Avtroppende konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen i Novo Nordisk tror nedbemanning blir nødvendig. Foto: Bloomberg
TØFFE TIDER: Avtroppende konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen i Novo Nordisk tror nedbemanning blir nødvendig. Foto: Bloomberg
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Tips meg
Del

Novo Nordisk advarer om at kopimedisiner av slankemidler vil fortsette i år, og at selskapet kan bli nødt til å kutte stillinger, ifølge Reuters.

– Vi kan trolig ikke unngå nedbemanning, kommenterte avtroppende konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen i forbindelse med resultatfremleggelsen onsdag.

Enhver beslutning om nedbemanning vil imidlertid ligge hos påtroppende konsernsjef Maziar Mike Doustdar, som tar over torsdag.

Kopimedisiner like stort som Novo

Jørgensen uttalte at markedet for kopimedisiner er like stort som selskapets egen virksomhet, og at disse kopiene selges til langt lavere priser. Mer enn én million amerikanske pasienter bruker fortsatt kopimedisiner, til tross for et forbud som trådte i kraft i mai.

– Vår nedjusterte prognose forutsetter ikke en reduksjon i denne kopiproduksjonen i år, kommenterte finansdirektør Karsten Munk Knudsen.

Novo stenger åtte forskningsprosjekter som del av kostnadskuttene, samtidig som andre strategier, inkludert søksmål mot apotek som produserer ulovlige kopier, blir vurdert.

Kort tid før åpning på Wall Street handles aksjen ned 5,0 prosent til 290,60 kroner på København-børsen.

Q2-tall 

Andrekvartalstallene omtales som i tråd med resultatvarselet 29. juli.

«Vi forventer at konsensus holder estimatene omtrent uendret etter denne rapporten,» melder ABG Sundal Collier.

NOVO NORDISK

(Mill. DKK)2. kv./252. kv./24
Driftsinntekter76.85768.060
Driftsresultat33.44925.934
Resultat før skatt33.80525.332
Resultat etter skatt26.50320.050

Småsparere laster opp

Nettmeglerne Nordnet og Avanza har opplyst at deres kunder har hamstret Novo Nordisk-aksjer under kursfallet. Hos Nordnet har antallet Novo Nordisk-aksjonærer økt med 19 prosent til 308.000.

Samtidig som småsparerne kjøpte, erfarer Dagens Industri at institusjonelle investorer solgte tungt. Ifølge kilder kom mye av salgspresset fra amerikanske aktører.

– Modellen forteller Novo-fallet var en klar overreaksjon, uttalte forvalter Thomas Nielsen i First Veritas, til Finansavisen.

Helse

Informasjon om bruk av AI