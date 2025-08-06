Novo Nordisk varsler mulig nedbemanning

Novo Nordisk advarer om at kopimedisiner av slankemidler vil fortsette i år, og at selskapet kan bli nødt til å kutte stillinger, ifølge Reuters.

– Vi kan trolig ikke unngå nedbemanning, kommenterte avtroppende konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen i forbindelse med resultatfremleggelsen onsdag.

Enhver beslutning om nedbemanning vil imidlertid ligge hos påtroppende konsernsjef Maziar Mike Doustdar, som tar over torsdag.

Les også Håver inn på slankemedisin Tross svakere vekstutsikter tjener helsegiganten Novo Nordisk fremdeles gode penger. I andre kvartal økte resultatet før skatt fra 25,9 til 33,8 milliarder danske kroner.

Kopimedisiner like stort som Novo

Jørgensen uttalte at markedet for kopimedisiner er like stort som selskapets egen virksomhet, og at disse kopiene selges til langt lavere priser. Mer enn én million amerikanske pasienter bruker fortsatt kopimedisiner, til tross for et forbud som trådte i kraft i mai.

– Vår nedjusterte prognose forutsetter ikke en reduksjon i denne kopiproduksjonen i år, kommenterte finansdirektør Karsten Munk Knudsen.

Novo stenger åtte forskningsprosjekter som del av kostnadskuttene, samtidig som andre strategier, inkludert søksmål mot apotek som produserer ulovlige kopier, blir vurdert.

Kort tid før åpning på Wall Street handles aksjen ned 5,0 prosent til 290,60 kroner på København-børsen.

Les også Dansk sjeføkonom: Slakter BNP-prognosene etter Novo-skrell Nykredit senker BNP-anslagene fra 3,5 til 0,9 prosent etter Novo Nordisk-smellen.

Q2-tall

Andrekvartalstallene omtales som i tråd med resultatvarselet 29. juli.

«Vi forventer at konsensus holder estimatene omtrent uendret etter denne rapporten,» melder ABG Sundal Collier.

NOVO NORDISK (Mill. DKK) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 76.857 68.060 Driftsresultat 33.449 25.934 Resultat før skatt 33.805 25.332 Resultat etter skatt 26.503 20.050

Småsparere laster opp

Nettmeglerne Nordnet og Avanza har opplyst at deres kunder har hamstret Novo Nordisk-aksjer under kursfallet. Hos Nordnet har antallet Novo Nordisk-aksjonærer økt med 19 prosent til 308.000.

Samtidig som småsparerne kjøpte, erfarer Dagens Industri at institusjonelle investorer solgte tungt. Ifølge kilder kom mye av salgspresset fra amerikanske aktører.

– Modellen forteller Novo-fallet var en klar overreaksjon, uttalte forvalter Thomas Nielsen i First Veritas, til Finansavisen.