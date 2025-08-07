Etterlengtet Novo-opptur: Eli Lilly stuper etter studie

Eli Lilly, konkurrent av Novo Nordisk innen slankemedisin, stuper i førhandelen i New York.

Selskapet har offentliggjort forskningsresultater fra fase 3-studien av det orale GLP-1-legemiddelet orforglipron. Lilly er også ute med kvartalstall og hever guidingen.

Langt svakere enn ventet

Den høyeste dosen ga en gjennomsnittlig vektreduksjon på 12,4 prosent, tilsvarende også 12,4 kilo, i løpet av 72 uker, sammenlignet med 0,9 prosent i placebogruppen.

Det gjennomsnittlige vekttapet, inkludert pasienter som avbrøt behandlingen underveis, var 11,2 prosent. Ifølge CNBC håpet Wall Street på rundt 15 prosent.

Citi understreker at aksjen tynges fordi «some investors» ventet over 15 prosent vekttap.

Goldman Sachs opplyser at Novo Nordisks orale semaglutid (OASIS 4-studien) viste opptil 16,6 prosent vektreduksjon.

Lilly ventes å søke godkjenning hos regulatoriske myndigheter innen utgangen av året, og planlegger lansering av pillen i 2026.

Rundt klokken 13.10 er Eli Lilly-aksjen ned hele 13,1 prosent. Novo-aksjen stiger 12–13 prosent i København.

Kraftig vekst

Kort tid etter studieresultatene er Eli Lilly ute med kvartalstall.

Selskapet justerer guidingen for justert resultat pr. aksje (adj. EPS) fra 20,78–22,28 dollar til 21,75–23,00 dollar.

Også inntektsguidingen for 2025 oppjusteres – fra 58–61 milliarder dollar til 60–62 milliarder.

I andre kvartal hadde selskapet driftsinntekter på 15,56 milliarder dollar. Bloomberg-konsensus var på rundt 14,70 milliarder. Det var 38 prosent høyere enn i fjor. Herunder utgjorde Mounjaro-salget nær 5,2 milliarder dollar, opp 68 prosent på årsbasis. Zepbound dro inn 3,38 milliarder dollar, opp 172 prosent fra i fjor.

ELI LILLY (Mill. dollar) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 15.558 11.303 Driftsresultat 6.867 3.715 Resultat før skatt 6.776 3.517 Resultat etter skatt 5.660 2.967



Resultat pr. aksje var hele 92 prosent høyere enn i samme periode i fjor, opp fra 3,28 til 6,29 dollar. Bloomberg-konsensus ventet 5,57 dollar pr. aksje.

– Vår pipeline fortsetter å utvikle seg, og vi har sett særlig positive resultater innen onkologi og kardiometabolsk helse – blant annet Mounjaros dokumenterte hjertebeskyttende effekt hos pasienter med type 2-diabetes og hjertesykdom, kommenterer konsernsjef og styreleder David A. Ricks.

– Vi har også utvidet produksjonskapasiteten for å møte økende etterspørsel og investert i sentrale forsknings- og utviklingstiltak for å støtte langsiktig vekst, sier Ricks.