Novo Nordisk-topper lemper ut aksjer: Nesten halve beholdningen solgt

Novo Nordisks Ludovic Helfgott, leder for produkt- og porteføljestrategi, har dumpet aksjer etter kursraset i legemiddelgiganten, fremgår det av børsmeldinger onsdag og sist fredag.

Han har kvittet seg med store deler av beholdningen av Novo-aksjer etter det kraftige kursfallet ved resultatvarselet i slutten av juli.

På ni handelsdager hadde Novo-aksjen falt rundt 30 prosent før Helfgott bestemte seg for å selge. Aksjen fikk en etterlengtet rekyl etter dårlige studieresultater fra konkurrenten Eli Lilly, og da begynte han å selge.

Innsidesalgene ble børsmeldt i to meldinger, sist fredag og onsdag, til tross for at begge salgene skjedde fredag.

I børsmeldingen onsdag fremgår det et salg på 12.000 B-aksjer, verdt 6,25 millioner norske kroner. Salgskursen oppgis til 326 danske kroner.

Men av børsmeldingen fredag fremgår det at direktøren solgte 28.170 B-aksjer til betydelig lavere kurs på 295 kroner. Det beløper seg til rundt 13,56 millioner kroner.

Det bringer det totale salget til 19,8 millioner norske kroner, eller 40.170 aksjer. Igjen sitter han med 51.048 aksjer.

Også 7. august solgte forskningsdirektør Martin Holst Lange 14.024 aksjer til kurs 316 danske kroner. Salget beløp seg til over 7,1 millioner kroner. Etter salget sitter Holst Lange igjen med med 24.676 aksjer.