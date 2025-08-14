Det amerikanske handelsdepartementet iverksatte i april en såkalt 232-undersøkelse av legemiddelsektoren, en undersøkelse som skal vurdere om avhengighet av utenlandske medisiner truer USAs nasjonale sikkerhet.

Fire kilder – to i europeiske legemiddelselskaper, én på europeisk regjeringsnivå og én med kjennskap til prosesser i Det hvite hus – opplyser til Reuters nå at resultatene av undersøkelsen trolig ikke vil foreligge før om noen uker, og ikke «mellom midten av mai og midten av juni» slik handelsminister Howard Lutnick først anslo.

Truer med 250 (!) prosent

I forrige måned uttalte han at tollplanen rapporten skal være et utgangspunkt for ville være klar før utgangen av juli. 29. juli kom beskjeden om at det ville ta ytterligere to uker.

Og planen er, som president Donald Trump først varslet tidlig i juli, høye tollsatser.

– Legemidler vil få en veldig, veldig høy tollsats, som 200 prosent, sa han da – før han i forrige uke truet med satser på opptil 250 prosent i et CNBC-intervju.