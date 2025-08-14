Det amerikanske handelsdepartementet iverksatte i april en såkalt 232-undersøkelse av legemiddelsektoren, en undersøkelse som skal vurdere om avhengighet av utenlandske medisiner truer USAs nasjonale sikkerhet.
Fire kilder – to i europeiske legemiddelselskaper, én på europeisk regjeringsnivå og én med kjennskap til prosesser i Det hvite hus – opplyser til Reuters nå at resultatene av undersøkelsen trolig ikke vil foreligge før om noen uker, og ikke «mellom midten av mai og midten av juni» slik handelsminister Howard Lutnick først anslo.
Truer med 250 (!) prosent
I forrige måned uttalte han at tollplanen rapporten skal være et utgangspunkt for ville være klar før utgangen av juli. 29. juli kom beskjeden om at det ville ta ytterligere to uker.
Og planen er, som president Donald Trump først varslet tidlig i juli, høye tollsatser.
– Legemidler vil få en veldig, veldig høy tollsats, som 200 prosent, sa han da – før han i forrige uke truet med satser på opptil 250 prosent i et CNBC-intervju.
Tollen vil ifølge Trump ikke tre i kraft umiddelbart, men med en overgangsperiode på «ett til halvannet år» for at legemiddelprodusentene får tid til å øke produksjonen i USA.
– Fokuset på Putin-møte
Én europeisk bransjekilde hevder overfor nyhetsbyrået at Trump-administrasjonen nå fokuserer på fredagens møte med Russlands president Vladimir Putin i Alaska fredag.
Kilden i Det hvite hus, pluss en annen, forventer at resultatene i 232-undersøkelsen av halvledersektoren vil bli kunngjort før legemiddelsektoren, noe som ifølge Reuters vil skyve sistnevnte flere uker frem i tid.
Paragraf 232 i den amerikanske Trade Expansion Act fra 1962 gir presidenten myndighet til å justere import – inkludert innføring av toll – dersom en varekategori blir importert til USA i mengder som «truer eller svekker nasjonal sikkerhet.»
Legemidler har historisk sett blitt spart i handelskonflikter av hensyn til potensiell skade på pasienttilgang, og produsenter har uttalt at toll kan undergrave andre helsepolitiske mål satt av Trump-administrasjonen – som det å redusere medisinpriser.
– Potensielt katastrofalt
Flere analytikere har tidligere advart om at tollsatsene som er nevnt – selv med en overgangsperiode – vil få alvorlige konsekvenser for både medisinpriser og marginer.
UBS beskrev i en oppdatering i juli margineffekten for varer produsert utenfor USA som «betydelig negativ.» Meglerhuset hevdet at 12–18 måneder er et for lite vindu til å flytte produksjon til USA, og anslo 4-5 år som «nødvendig tid.»
– Tollen ville ha vært potensielt katastrofal for alle pasienter. Vi er avhengige av disse legemidlene, og det tar lang tid å bygge opp tilsvarende produksjon i USA, uttalte Afsaneh Beschloss til CNBC i forrige måned.
Gründeren og sjefen i investeringsselskapet RockCreek Group forutsatte da en tollsats på «bare» 100 prosent.
USA har tidligere i sommer inngått bilaterale handelsavtaler med Storbritannia, Japan, Sør-Korea og EU, som gir gunstigere vilkår for deres legemiddeleksport enn det som forventes å bli ilagt sektoren globalt.