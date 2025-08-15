– Vi har i lang tid jobbet intenst med å finne løsninger. Vi har kuttet kostnader, skutt inn kapital, forsøkt å hente inn ny kapital fra andre eller selge virksomheten, og vurdert andre måter å holde hjulene i gang på, sier daglig leder Ketil Stenmarck til Finansavisen.

– Men situasjonen i markedet, og selskapets økonomiske forpliktelser, gjør det dessverre umulig å fortsette, sier han.

I 23 år har Ketil og kona Anne Sofie Stenmarck eid og drevet Artesia, men nå er det altså slutt for spaselskapet. Få grønne tall i regnskapet, sammen med et voksende gjeldsfjell, gjorde at det på torsdag ble åpnet konkurs i selskapet.

Totalt hadde Artesia Spa fire avdelinger, hvor tre var i Oslo og en i Bergen. I Oslo holdt de til på Grand Hotel, Holmenkollen Park og på Majorstuen (hvor det har hatt samme nedgang som restauranten 1947 Gandhi). I Bergen på Hotel Norge.

– Det er trist og vemodig, og spesielt vanskelig med tanke på våre ansatte og leverandører som har vært med oss i alle disse årene, sier Stenmarck.

Stengt ned fire dager etter åpning

I tillegg til spaanlegg, har Artesia også drevet treningssenter, men i 2024 ble det imidlertid besluttet «å overlate driften av treningssenter til andre aktører». Samtidig mente styret at «rendyrkingen av konseptet til et rent spa-selskap over tid vil være riktig».

– Vi ble truffet ekstremt hardt av Covid, med nedstengelser fire dager etter vi hadde åpnet ny avdeling i Bergen, sier Stenmarck.

Han sier at de i ettertid ser at de burde ha begjært oppbud under eller rett etter pandemien, ettersom inntektene forsvant mens kostnadene forble høye. Stenmarck sier også at de opplever at etterspørselen i markedet ennå ikke har kommet tilbake til nivået før pandemien.

– Men der og da, med mange ansatte som kom både utenbys og utenlands fra uten mulighet til å reise hjem og uten andre inntektskilder, fremsto det for oss som umulig å skulle gjøre situasjonen enda verre for de som slet, sier Stenmarck.

– Kommer dere til å prøve dere på nytt?

– Vi er begge blitt 65 år og har kommet til at å satse på nytt ikke er aktuelt, sier Stenmarck.

Artesia (Mill. NOK) 2024 2023 Driftsinntekter 31,7 33,5 Driftsresultat −1,7 −0,2 Resultat før skatt −2,0 −0,6 Resultat etter skatt −2,0 −0,6



Forsøker å redde arbeidsplasser

Forrige gang Artesia kunne vise til grønne tall i regnskapet var et lite overskudd på 300.000 kroner tilbake i 2019. De påfølgende fem årene kom de røde årsresultatene på rekke og rad, og summen av underskuddene fra 2020 til 2024 er på minus 13,1 millioner.

Samtidig har gjelden hopet seg opp, og samlet gjeld var etter 2024 på 13,7 millioner kroner.

– Det er nå intens aktivitet sammen med bostyrer for å forsøke å redde arbeidsplasser og få dekket inn så mye som mulig av utestående gjeld. Av kreditorer er det for øvrig vi som eier som er største, sier Stenmarck.