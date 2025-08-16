Etterlengtet Novo-opptur

Novo Nordisk har fått grønt lys fra det amerikanske Mat- og legemiddeladministrasjonen for bruk av Wegovy til behandling av steatohepatitter drevet av stoffskifte, eller MASH (metabolic-associated steatohepatitis), en alvorlig form for leversykdom. Det melder Bloomberg.

Vekttapmedisinen er godkjent for voksne med moderat til avansert arrvev i leveren. Sykdomen påvirker rundt 6 prosent av voksne amerikanere, rett under 15 millioner mennesker. Medisinen brukes i lag med økt trening og lavere kaloriinntak.

Godkjenningen er en etterlengtet fordel for Novo Nordisk over konkurrenten Eli Lilly i det stadig voksende markedet for vekttapsmedisiner. Aksjen til Novo Nordisk steg 7 prosent i etterhandelen på Wall Street fredag.

Store verdier forsvunnet

Det har vært et begredelig år for Novo Nordisk-aksjonærer. Fra toppen i juni i fjor er aksjen ned med to tredjedeler, drevet av blant annet fremvekst av kopimedisiner og trusler fra Trump om å senke prisene, samt kutt i guidingen og avgangen til sjefen Lars Fruergaard Jørgensen.

Mer enn 367 milliarder dollar, om lag 3.740 milliarder kroner, er forsvunnet i verdi siden toppen, ifølge Financial Times.

Samtidig har konkurrenten Eli Lilly har tapt 250 milliarder dollar i verdi, dog på en nedgang på «bare» 25 prosent på et år.

Oljefondet, en av de største eierne i Novo Nordisk, har ifølge avisen tapt 1,2 milliarder dollar i første halvdel av året på Novo-nedturen.