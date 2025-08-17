Høyre – et profilløst parti

De seneste meningsmålingene har vist at Høyre har mistet en vesentlig del av sitt velgergrunnlag.
Et hovedproblem ser ut til på være at partiet ikke er villig til å sette viktige kontroversielle saker på dagsordenen, herunder medlemskap i EU – som partiet egentlig er for. Videre er partiet i mange saker kommet i skvis mellom Ap og FrP, og gir inntrykk av å ville sitte stille i båten uten selvstendig profil.
Et område der vi savner aktivt engasjement fra Høyre, er planleggingen og utbyggingen av Oslo Universitetssykehus med nedlegging av Ullevål. Dette er et prosjekt som vil bli vanvittig kostbart og gi et mangelfullt helsetilbud:
Stadig flere innser dette. Mange av disse vil normalt være Høyre-velgere, og er også representert på Stortinget og i Oslo bystyre.
Når innspill om sykehusprosjektet kommer opp, blir saken lagt død av partiledelsen som ikke viktig nok til å debattere. Hvorfor vil partiet fremstå som passiv støttespiller til regjeringen? Det er synd hvis misforstått prestisje ligger til grunn (som kjent var tidligere helseminister Bent Høie (H) en fanebærer for å legge ned Ullevål).
Ny innsikt viser at alternativet med å beholde Ullevål og nedskalere utbyggingen på Gaustad og Aker vil bli nær 20 milliarder kroner billigere og gi både Oslos befolkning og landet for øvrig en langt bedre helsetjeneste.
Så kjære Erna Solberg: Det er ikke for sent å snu. Å sitte stille i båten som passiv støttespiller til regjeringen vil neppe være en smart valgkampstrategi. Vi tror partiledelsen vil være tjent med å innkalle sentralstyret, stortingsgruppen og bystyregruppen til et hastemøte med temaet: Er det likevel grunn for Høyre til å snu i denne saken, og vil det være et godt signal å gi i valgkampen?
Morten Bråthen
Økonom
Johnny Almvang
Siviløkonom
Aasmund Berner
Professor, patolog
Søren E. Borg
Psykiater
Tom Gerner
Dr. med, kirurg
Joe Heidenreich
Ingeniør
Knut Mugaas
Journalist, handelsattasjé
Sverre Mæhlum
Dr. med, fysikalsk med. og rehab.
Stein Schjølberg
Sorenskriver, cand. jur.
Odd G. Skagestad
Mag. art, forfatter
Wojciech Strzekcki
Siviløkonom
Trond B. Svendsen
Sivilingeniør
Johnny Aasen
Cand. polit.