Novo Nordisk stiger: Halverer prisen på Ozempic i USA

Den danske legemiddelkjempen Novo Nordisk har fått hard medfart på børs så langt i år, aksjen er ned 44,4 prosent. De siste ukene har vært et lysglimt for aksjonærene, og aksjen er opp rundt 20 prosent siden den bunnet ut på under 290 danske kroner 6. august.

Nå halverer Novo Nordisk prisen på Ozempic for pasienter uten helseforsikring i USA og tilbyr samtidig hjemlevering, skriver Financial Times.

Det danske legemiddelselskapet opplyser at prisen på en måneds forbruk av diabetes- og slankemedisinen reduseres fra rundt 1.000 dollar til 499 dollar. Aksjen steg over 6 prosent etter kunngjøringen.

Legemiddelgiganten i vil kutte prisen på en måneds forbruk av Ozempic til 499 dollar.

Selskapet har sammen med amerikanske Eli Lilly tapt 252 milliarder dollar i markedsverdi hittil i år på grunn av bekymringer knyttet til amerikanske tollsatser og prisregulering.

Vil senke prisene

Selskapets beslutning er en seier for president Donald Trump, som har kritisert legemiddelindustrien for høye priser i USA. Gjennom en Executive Order datert 12. mai startet presidenten forsøket med å redusere prisene på legemidler i USA gjennom en praksis kalt Most Favoured Nation (MFN).

Novos apotekdivisjon, NovoCare, vil for første gang tilby hjemlevering av Ozempic. Direkte salg til forbrukere har vært et viktig satsingsområde for Det hvite hus.

Allerede i mars reduserte Novo prisen på sitt andre slankemiddel Wegovy til 499 dollar. Ozempic brukes primært mot diabetes, men har også dokumentert effekt på vektreduksjon.

Trump fortalte tidligere i år om hans seriøst overvektige venn som betalte mer enn ti ganger så mye for slankesprøyten han tok i USA enn i London.