Nytt biotekselskap i trøbbel: Har penger inn i fjerde kvartal

PCI Biotech Holding avslutter utviklingen av selskapets PCL-teknologi for viralvektorproduksjon, ifølge en børsmelding mandag kveld.

Beslutningen er primært basert på utilstrekkelig fremgang mot 2025-målet om å demonstrere forbedret yield i små bioreaktorer, som er en kritisk milepæl for videre utvikling.

«Den utilstrekkelige fremgang har i tillegg forlenget prosjektets tidslinjer og gitt økt ressursbehov, noe som hever den totale prosjektrisikoen til et uakseptabelt nivå. Følgelig har PCI Biotech besluttet å avslutte videre utvikling», heter det.

Har til drift inn i fjerde kvartal

Selskapets prioritet er nå å bevare verdier og evaluere selskapets fremtid. Pr. utgangen av juni var selskapets kontantbeholdning på 13,6 millioner kroner, som forventes å opprettholde driften inn i fjerde kvartal 2025.

«Det er ingen garanti for at PCI Biotech vil være i stand til å sikre ytterligere finansiering. Denne vesentlige usikkerheten sår betydelig tvil om selskapets evne til å fortsatt drift (going concern). Evalueringen av selskapets fremtid inkluderer en rekke alternativer, inkludert, men ikke begrenset til, et mulig salg, fusjon eller fullstendig avvikling», heter det i meldingen.

PCI Biotech-aksjen er opp 20 prosent hittil i år, men er ned 97 prosent siste fem år.