Slankepille skuffer – aksjen stuper 44 prosent

Viking Therapeutics stuper på New York-børsen etter at selskapet la frem nye resultater fra en mellomfase-studie på deres slankepille, VK2735. Studien viste at pillen bidro til vekttap hos pasientene, men resultatene ble vurdert som svake i forhold til konkurrentene Eli Lilly og Novo Nordisk.

Ligger bak konkurrentene

Ifølge CNBC ga Vikings pille et vekttap på opptil 12,2 prosent etter rundt tre måneder. Selskapet understreker at vekttapet ikke stagnerte, noe som betyr at pasientene kan gå ned enda mer i en mer langsiktig studie.

Jared Holz, helseanalytiker i Mizuho, frykter at tirsdagens nyheter trolig lukker døren for at Viking blir en stor aktør i pillemarkedet for fedmebehandling på kort til mellomlang sikt. Han mener Viking-pillens resultater fremstår som dårligere enn Eli Lillys legemiddel på nesten alle målepunkter.

Tirsdag ettermiddag stuper Viking Therapeutics-aksjen 43,6 prosent til 23,76 dollar.

Bivirkninger

Viking Therapeutics melder at flere pasienter avsluttet behandlingen etter bivirkninger, hvorav de fleste var milde til moderate i alvorlighetsgrad. Likevel meldte rundt 58 prosent at de opplevde kvalme mens 26 prosent opplevde oppkast. Til sammenligning rapporterte placebogruppen henholdsvis 48 prosent og 10 prosent.

De rapporterte bivirkningene over en så kort studieperiode fremstår som mer alvorlige enn det som er sett i studier av Eli Lillys og Novo Nordisks orale legemidler, ifølge CNBC.

Vikings pille etterligner to naturlige tarmhormoner – GLP-1 og GIP – som begge bidrar til å redusere appetitten.