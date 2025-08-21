Etterspørselen etter Novo Nordisks slankemedisin Wegovy øker kraftig i Storbritannia etter at rivalen Eli Lilly varslet en prisøkning på opptil 170 prosent for sitt konkurrerende produkt Mounjaro, skriver Bloomberg.

Dette har gjort at flere nettapotek nå melder om massiv interesse for å bytte til Wegovy, og enkelte rapporterer mer enn tidobling i forespørsler.

Mounjaro, også kjent som Zepbound i USA, har fått stor utbredelse blant pasienter med fedme og tilstander som polycystisk ovariesyndrom. Men med de nye prisene frykter mange at behandlingen blir uoverkommelig.

Regjeringen avviser tiltak

Zava, som tilbyr helsetjenester over nett, har ifølge selskapets vekstsjef Christophe Ovaere mottatt henvendelser fra flere tusen pasienter om å bytte til Wegovy. Vektreduksjonsselskapet Voy har sett mer enn en tidobling i forespørsler om bytte, ifølge medisinsk sjef Earim Chaudry. I tillegg har konkurrenten CheqUp økt innkjøpene av Wegovy med mer enn 500 prosent, noe som antyder at Novo må øke leveransene til Storbritannia.

Regjeringen avviser imidlertid tiltak, og peker på at prissetting er et anliggende mellom Eli Lilly og private aktører. NHS har allerede en avtale som beskytter pasienter innen det offentlige helsevesenet mot slike økninger.

Apotek som MedExpress og Simple Online Pharmacy informerer nå pasientene om hvordan de kan bytte til Wegovy, inkludert en overgangsperiode uten behandling. Wegovy fremheves også for sin dokumenterte hjertebeskyttende effekt – noe Mounjaro ennå ikke har godkjenning for i Storbritannia.

Ser stor oppside

For Novo representerer utviklingen en sjelden mulighet. Selskapet har tapt markedsandeler til Lilly i USA, men kan nå vinne terreng i Storbritannia.

Etter å ha blitt halvert siden nyttår har aksjen gjort et comeback med 20 prosent oppgang de siste to ukene – men står fortsatt 45 prosent lavere enn ved årsskiftet. Det gjør at aksjen fortsatt kan fremstå som attraktivt priset.

Det mener blant annet danske Jyske Bank, som torsdag oppdaterte sin analyse av aksjen. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Novo, og har satt et kursmål på 525 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 50 prosent torsdag formiddag.

Tidligere i uken oppdaterte også SEB og BNP Paribas sine analyser av selskapet. SEB var svært optimistisk og forventer at Novo-aksjen vil stige opp 625 kroner pr. aksje i løpet av det neste året, noe som vil gi en oppside på 78 prosent. Mens franske BNP Paribas er vesentlig mer skeptiske, og har en hold-anbefaling med et kursmål på 345 kroner pr. aksje – det tilsvarer en nedside på en drøy prosent.